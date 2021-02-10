Вечная мерзлота может выделить больше углекислого газа, чем все современное человечество

Повышение глобальной температуры в северном полушарии вызывает таяние вечной мерзлоты, которая тысячи лет хранила в своих недрах огромное количество диоксида углерода, или углекислого газа. Однако точное количество СО₂ в вечной мерзлоте остается предметом научных дискуссий.

Новое исследование, проведенное международной группой ученых, показывает, что количество углерода, хранящегося в вечной мерзлоте, в четыре раза больше, чем совокупное количество СО₂, выбрасываемого всеми ныне живущими людьми.

Исследователям давно известно, что микроорганизмы играют ключевую роль в выделении СО₂ при таянии вечной мерзлоты. Микроорганизмы, активируемые при оттаивании почвы, превращают мертвые растения и другие органические материалы в парниковые газы, такие как метан, закись азота и диоксид углерода.

Открытием для ученых стало то обстоятельство, что бактерии лишают железо способности удерживать углерод, что приводит к выбросу еще большего количества СО₂, чем считалось ранее.