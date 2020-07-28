Великобритания объявила о переходе на углеродно-нейтральную авиацию к 2050 году

В настоящее время Университет Крэнфилда в консорциуме с Техническим университетом Чалмерса, компанией Safran и аэропортом «Хитроу» занимается разработкой водородного дальнемагистрального пассажирского самолета Enable H2 с баками для жидкого водорода.

На первом этапе планируется создание летных образцов гибридного самолета, максимально приближенных к серийной версии, и проведение их испытаний. На втором этапе продолжительностью от полугода до года разработчики планируют сертифицировать летательный аппарат.

В октябре 2019 года стало известно, что Великобритания впервые получила от возобновляемых источников больше энергии, чем от ископаемого топлива. Согласно отчету National Grid, выбросы углерода из британской энергосистемы могут стать отрицательными уже к 2033 году, если страна использует технологию улавливания углерода наряду с возобновляемой энергией.

Узнайте, как в Японии разработали пластиковые пакеты, разлагающиеся в морской воде за год.