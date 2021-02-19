Великобритания одобрила первое в мире намеренное заражение коронавирусом

В первом утвержденном испытании COVID-19 на людях, которое состоится в Великобритании, исследователи намеренно подвергнут добровольцев воздействию SARS-CoV-2, чтобы определить минимальную дозу вируса, которая может вызвать инфекцию.

«До 90 добровольцев в возрасте от 18 до 30 лет будут подвергаться воздействию COVID-19 в безопасной и контролируемой среде, чтобы лучше понять, как вирус влияет на людей», — говорится в сообщении правительства Соединенного Королевства.

Эксперимент должен начаться в ближайшие несколько недель. Инициаторы исследования уверяют, что медики и ученые будут внимательно следить за воздействием вируса на добровольцев и круглосуточно следить за ними. Волонтерам обещают денежную компенсацию за участие в исследовании.