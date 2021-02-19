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Экология и климат

Великобритания одобрила первое в мире намеренное заражение коронавирусом

National Geographic Россия
19 февраля 2021
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Фото: pixabay.com
Все ради науки.

В первом утвержденном испытании COVID-19 на людях, которое состоится в Великобритании, исследователи намеренно подвергнут добровольцев воздействию SARS-CoV-2, чтобы определить минимальную дозу вируса, которая может вызвать инфекцию.

«До 90 добровольцев в возрасте от 18 до 30 лет будут подвергаться воздействию COVID-19 в безопасной и контролируемой среде, чтобы лучше понять, как вирус влияет на людей», — говорится в сообщении правительства Соединенного Королевства.

Эксперимент должен начаться в ближайшие несколько недель. Инициаторы исследования уверяют, что медики и ученые будут внимательно следить за воздействием вируса на добровольцев и круглосуточно следить за ними. Волонтерам обещают денежную компенсацию за участие в исследовании.

«Несмотря на то, что в разработке вакцин был достигнут очень положительный прогресс, мы хотим найти лучшие и наиболее эффективные вакцины для использования в долгосрочной перспективе. Эти исследования <…> помогут ученым быстрее узнать, как коронавирус влияет на людей, и в конечном итоге могут способствовать быстрой разработке вакцин», — правительство Великобритании.

Возможность проведения подобных испытаний вызвала споры в британском сообществе; многие сомневаются в этичности эксперимента, в котором добровольцев подвергнут риску заражения относительно новым патогеном. Но сторонники эксперимента считают, что возможная польза от такого исследования перевешивает риски для участников.

Исследование, получившее название Human Challenge, проводится в рамках партнерства между правительственной целевой группой по вакцинам, Имперским колледжем Лондона, фондом Royal Free London NHS Foundation Trust и ведущей в отрасли клинической компанией hVIVO, которая является пионером в разработке моделей вирусного заражения человека, отмечается на сайте правительства Великобритании.

Как именно будет проводиться эксперимент, пока не сообщается. Исследователи обещают опубликовать протокол эксперимента в будущем.

 

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