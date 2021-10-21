Венеция в опасности: количество крупных наводнений стало критическим

31 октября в Глазго начнется климатическая конференция ООН, на которой, среди самых острых вопросов, будут рассматриваться пути помощи Венеции. Ранее климатологи ООН прогнозировали, что при самом худшем развитии событий к концу века уровень Мирового океана повысится на 80 сантиметров, что сделает проживание в прибрежных городах невозможным. По уточненным данным, этот показатель составит все 120 сантиметров. Венеция, которая расположена в лагуне, будет затоплена полностью.
Изучив статистические данные по наводнениям в Венеции за последнее столетие, специалисты пришли к неутешительному выводу. За последние два десятилетия вода поднималась на высоту более 110 см столько же раз, сколько за предшествующие им сто лет: 163 и 166 раз соответственно. Кроме того, исключительные наводнения с уровнем воды 140 см происходят все чаще.
С 1872 года, когда этот вид стихийных бедствий начал фиксироваться официально, 140-сантиметровая отметка была достигнута 25 раз, притом две трети записей внесены в последние 20 лет, а одна пятая от общего числа – за один только короткий промежуток с 12 ноября по 23 декабря 2019 года.
Одной из мер по защите Венеции должен стать проект подвижных подводных заграждений Mose. Однако эта конструкция стоимостью около 6 миллиардов евро уже много лет не может выйти на запланированную мощность и остается на стадии тестирования – полноценному вводу в строй помешал перерасход средств и другие скандалы.
How Italy is trying to keep Venice from flooding pic.twitter.com/tDvX2UhP2W— CNET (@CNET) October 16, 2021
С октября 2020 года барьеры MOSE поднимались 20 раз, позволяя Венеции противостоять серьезным наводнениям, но высоким приливам, которые становятся все более частыми, они не помеха. Сейчас реализация проекта намечена на 2023 год, и в него было направлено 500 миллионов евро дополнительно. Одна из проблем, которую предстоит решить инженерам – это модификация конструкции. 30 лет назад, когда она прошла техническую экспертизу, повышение уровня Мирового океана прогнозировалось на уровне 22 см, что давно не соответствует ни тенденциям, ни прогнозам.
Среди объектов, которые в первую очередь испытывают на себе последствия изменения климата – Собор Святого Марка, расположенный в самом низком месте Венеции. Снаружи площадь регулярно заливается на 80 сантиметров, и вода, пройдя через притвор, остается на отметке 88 сантиметров. Ранее повышение уровня воды внутри храма выше 65 см не фиксировалось. «После событий ноября 2019 года условия продолжают ухудшаться. Без сомнения, осенние мощные наводнения больше не являются случайностью: они стали обычным явлением», – говорит смотритель собора Карло Альберто Тессерин.