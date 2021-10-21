Венеция в опасности: количество крупных наводнений стало критическим

Изучив статистические данные по наводнениям в Венеции за последнее столетие, специалисты пришли к неутешительному выводу. За последние два десятилетия вода поднималась на высоту более 110 см столько же раз, сколько за предшествующие им сто лет: 163 и 166 раз соответственно. Кроме того, исключительные наводнения с уровнем воды 140 см происходят все чаще.

С 1872 года, когда этот вид стихийных бедствий начал фиксироваться официально, 140-сантиметровая отметка была достигнута 25 раз, притом две трети записей внесены в последние 20 лет, а одна пятая от общего числа – за один только короткий промежуток с 12 ноября по 23 декабря 2019 года.