Вероятность аномальной жары в Сибири выросла минимум в 600 раз
Согласно новому исследованию, интенсивная волна тепла, охватившая Сибирь в первой половине 2020 года, была бы невозможна без антропогенного изменения климата. Ученые из World Weather Attribution Network (WWAN) сообщают, что изменение климата сделало длительную жару в регионе как минимум в 600, а возможно и в 99 000 раз более вероятной.
Новое исследование рассматривало два аспекта тепловой волны: постоянство и интенсивность средних температур по Сибири с января по июнь 2020 года, а также максимальные дневные температуры в июне в сибирском городе Верхоянск.
Верхоянск попал в заголовки мировых новостей, когда 20 июня в городе была зафиксирована рекордная для Арктики температура в +38 °C. Используя данные наблюдений из Верхоянска и других сибирских метеостанций, исследователи сначала оценили редкость наблюдаемых температур и определили температурные тренды. Затем они сравнили эти наблюдения с сотнями климатических моделей с использованием различных сценариев потепления из-за парниковых газов.
Исследования показали, что в 2050 году в Сибири средняя температура будет на 2,5 градуса выше, чем в 1900 году, однако при наихудших раскладах может оказаться и на семь градусов выше.
В начале июня служба по контролю за изменением климата ЕС «Коперник» сообщила, что температура в Сибири с марта по май была аномальной — столбик термометра поднимался на 10 градусов выше средних температурных показателей за 1981–2010 гг. в районе рек Обь и Енисей, где было зафиксировано рекордно раннее разрушение речного льда.
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