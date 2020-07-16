Вероятность аномальной жары в Сибири выросла минимум в 600 раз

Новое исследование рассматривало два аспекта тепловой волны: постоянство и интенсивность средних температур по Сибири с января по июнь 2020 года, а также максимальные дневные температуры в июне в сибирском городе Верхоянск.

Верхоянск попал в заголовки мировых новостей, когда 20 июня в городе была зафиксирована рекордная для Арктики температура в +38 °C. Используя данные наблюдений из Верхоянска и других сибирских метеостанций, исследователи сначала оценили редкость наблюдаемых температур и определили температурные тренды. Затем они сравнили эти наблюдения с сотнями климатических моделей с использованием различных сценариев потепления из-за парниковых газов.