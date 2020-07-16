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Экология и климат

Вероятность аномальной жары в Сибири выросла минимум в 600 раз

Михаил Сысоев
16 июля 2020
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Температура поверхности земли в сибирском регионе
Фото: ECMWF Copernicus Climate Change Service (19.06.20)
К такому выводу пришли специалисты, изучающие экстремальные погодные явления по всему миру.

Согласно новому исследованию, интенсивная волна тепла, охватившая Сибирь в первой половине 2020 года, была бы невозможна без антропогенного изменения климата. Ученые из World Weather Attribution Network (WWAN) сообщают, что изменение климата сделало длительную жару в регионе как минимум в 600, а возможно и в 99 000 раз более вероятной. 

«Мы не считаем, что природа сама по себе могла бы сгенерировать такую волну тепла в период менее 800 000 лет. Это невозможно без влияния человека», — соавтор исследования Эндрю Чаварелла.

Новое исследование рассматривало два аспекта тепловой волны: постоянство и интенсивность средних температур по Сибири с января по июнь 2020 года, а также максимальные дневные температуры в июне в сибирском городе Верхоянск. 

Верхоянск попал в заголовки мировых новостей, когда 20 июня в городе была зафиксирована рекордная для Арктики температура в +38 °C. Используя данные наблюдений из Верхоянска и других сибирских метеостанций, исследователи сначала оценили редкость наблюдаемых температур и определили температурные тренды. Затем они сравнили эти наблюдения с сотнями климатических моделей с использованием различных сценариев потепления из-за парниковых газов.  

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NASA Данные, собранные спутником NASA «Аква», показывают, что температуры на суше в Сибири с 19 марта по 20 июня 2020 года были намного выше, чем средние температуры марта-июня с 2003 по 2018 годы.

Исследования показали, что в 2050 году в Сибири средняя температура будет на 2,5 градуса выше, чем в 1900 году, однако при наихудших раскладах может оказаться и на семь градусов выше.

В начале июня служба по контролю за изменением климата ЕС «Коперник» сообщила, что температура в Сибири с марта по май была аномальной — столбик термометра поднимался на 10 градусов выше средних температурных показателей за 1981–2010 гг. в районе рек Обь и Енисей, где было зафиксировано рекордно раннее разрушение речного льда.

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