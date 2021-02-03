Вьетнамцы придумали дешевое устройство для очистки рек от пластика

На реке Хонгха во Вьетнаме была установлена недорогая мусорная ловушка местного производства для удаления плавающего мусора, например, пластиковых отходов.
Пластиковые отходы, загрязняющие океан, уже давно являются глобальной экологической проблемой. Но поток мусора из рек также должен быть остановлен, и именно для этого предназначены вьетнамские мусорные ловушки.
Устройство выглядит не так внушительно, как перехватчики мусора Ocean Cleanup, но базируется на том же принципе. Первая из серии мусорных ловушек, установленных на Хонгха (второй по длине реке в стране), предназначена для удаления плавающих обломков из воды, которая течет к Тонкинскому заливу.
«Последние научные данные подтверждают, что нам нужен набор решений для борьбы с загрязнением океана пластиком: начиная с сокращения нашей зависимости от первичного пластика до улучшения сбора и переработки отходов и очистки пластиковых отходов, которые попадают в окружающую среду.
Реки часто служат путём выхода пластмасс в море, поэтому подобные мусороуборочные машины являются важными инструментами. Уникальной и многообещающей особенность этой модели делает то, что она недорога, разработана на месте и изготовлена из материалов местного производства», — говорит Чевер Вольтмер из Ocean Conservancy.
Устройство разработано Вьетнамским центром сохранения морской жизни и общественного развития (MCD). Организация около года тестировала устройство на реке Хонгха и собрала более 18 тонн плавающих отходов. Теперь MCD получил дополнительное финансирование, которое позволит развернуть больше устройств по захвату мусора в течение двух следующих лет.
Если перехватчик Ocean Project представляет собой судно, похожее на баржу, предназначенное для удаления пластика во время патрулирования рек, то ловушка для мусора имеет плавающие боны и платформы, соединенные с берегом реки.
В течение периода действия гранта местная команда будет удалять и сортировать захваченный мусор каждые три дня. Пластиковые отходы, такие как бутылки, будут продаваться предприятиям по переработке, в то время как пластик более низкого качества, например, пакеты и пленки, будет обрабатываться на специальном предприятии в Нам Дине. Данные об операции будут проанализированы членами Ocean Conservancy и вьетнамскими учеными, чтобы предоставить информацию о будущих стратегиях удаления отходов.