Вьетнамцы придумали дешевое устройство для очистки рек от пластика

«Последние научные данные подтверждают, что нам нужен набор решений для борьбы с загрязнением океана пластиком: начиная с сокращения нашей зависимости от первичного пластика до улучшения сбора и переработки отходов и очистки пластиковых отходов, которые попадают в окружающую среду.

Реки часто служат путём выхода пластмасс в море, поэтому подобные мусороуборочные машины являются важными инструментами. Уникальной и многообещающей особенность этой модели делает то, что она недорога, разработана на месте и изготовлена ​​из материалов местного производства», — говорит Чевер Вольтмер из Ocean Conservancy.

Устройство разработано Вьетнамским центром сохранения морской жизни и общественного развития (MCD). Организация около года тестировала устройство на реке Хонгха и собрала более 18 тонн плавающих отходов. Теперь MCD получил дополнительное финансирование, которое позволит развернуть больше устройств по захвату мусора в течение двух следующих лет.

Если перехватчик Ocean Project представляет собой судно, похожее на баржу, предназначенное для удаления пластика во время патрулирования рек, то ловушка для мусора имеет плавающие боны и платформы, соединенные с берегом реки.

В течение периода действия гранта местная команда будет удалять и сортировать захваченный мусор каждые три дня. Пластиковые отходы, такие как бутылки, будут продаваться предприятиям по переработке, в то время как пластик более низкого качества, например, пакеты и пленки, будет обрабатываться на специальном предприятии в Нам Дине. Данные об операции будут проанализированы членами Ocean Conservancy и вьетнамскими учеными, чтобы предоставить информацию о будущих стратегиях удаления отходов.