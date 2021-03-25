Вместе с климатом меняется структура океанов. Гораздо быстрее, чем предполагалось

Согласно новому исследованию, изменения климата привели к серьезным переменам в стабильности океана, и это произошло быстрее, чем предсказывали ученые. В исследовании учитывались данные за 50 лет и прослеживалось, каким образом поверхностная вода «отделяется» от более глубоких слоев океана.

Изменение климата нарушило вертикальный водообмен в Мировом океане — процесс, который помогает удерживать большую часть избыточного тепла в мире и значительную часть CO₂.

Вода на поверхности более теплая и менее плотная, чем вода на глубине. Глобальное потепление вызывает попадание в моря огромных объемов пресной воды в результате таяния ледяных щитов и ледников, что снижает соленость верхнего слоя и еще больше снижает его плотность.

Этот увеличивающийся контраст между плотностью слоев океана затрудняет водообмен – теплу, кислороду и углероду становится все сложнее проникать вглубь океана.