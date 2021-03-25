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Как создаются корма для животных
Экология и климат

Вместе с климатом меняется структура океанов. Гораздо быстрее, чем предполагалось

National Geographic Россия
25 марта 2021
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Фото: NASA
Ученые продолжают бить тревогу из-за неприятных последствий глобального изменения климата.

Согласно новому исследованию, изменения климата привели к серьезным переменам в стабильности океана, и это произошло быстрее, чем предсказывали ученые. В исследовании учитывались данные за 50 лет и прослеживалось, каким образом поверхностная вода «отделяется» от более глубоких слоев океана.

Изменение климата нарушило вертикальный водообмен в Мировом океане — процесс, который помогает удерживать большую часть избыточного тепла в мире и значительную часть CO₂.

Вода на поверхности более теплая и менее плотная, чем вода на глубине. Глобальное потепление вызывает попадание в моря огромных объемов пресной воды в результате таяния ледяных щитов и ледников, что снижает соленость верхнего слоя и еще больше снижает его плотность.

Этот увеличивающийся контраст между плотностью слоев океана затрудняет водообмен – теплу, кислороду и углероду становится все сложнее проникать вглубь океана. 

«Подобно слою воды поверх нефти, поверхностные воды, контактирующие с атмосферой, менее эффективно смешиваются с океаном под ними», — Жан-Батист Салле, ведущий автор исследования из Сорбонского университета и национального научно-исследовательского центра Франции CNRS.

Ученым знали о таком процессе, но новое исследование показало, что он происходит в шесть раз быстрее, чем предсказывали прошлые климатические модели. 

В отчете использовались данные наблюдений за глобальной температурой и соленостью, полученные в период с 1970 по 2018 год. В сборе данных помогли и разные морские млекопитающие, за которыми следили с помощью электронных GPS-трекеров.

Исследователи также обнаружили, что, вопреки их ожиданиям, ветры, усиленные изменением климата, также способствовали углублению поверхностного слоя океана на 5-10 метров за десятилетие за последние полвека. В этом поверхностном слое обитает значительное количество морских животных, пищевая сеть которых зависит от фитопланктона.

Но по мере усиления ветра фитопланктон перемещается глубже и оказывается дальше от света, благодаря которому он растет. Потенциально это еще больше нарушит пищевые цепочки.  

«Это фундаментальные изменения в основной структуре наших океанов. Они более выражены, чем мы думали до сих пор», — Жан-Батист Салле.
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По данным Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК), океаны играют решающую роль в смягчении последствий изменения климата, поглощая около четверти антропогенного CO₂ и усваивая более 90 процентов тепла, выделяемого парниковыми газами.

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