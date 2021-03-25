Вместе с климатом меняется структура океанов. Гораздо быстрее, чем предполагалось

Согласно новому исследованию, изменения климата привели к серьезным переменам в стабильности океана, и это произошло быстрее, чем предсказывали ученые. В исследовании учитывались данные за 50 лет и прослеживалось, каким образом поверхностная вода «отделяется» от более глубоких слоев океана.
Изменение климата нарушило вертикальный водообмен в Мировом океане — процесс, который помогает удерживать большую часть избыточного тепла в мире и значительную часть CO₂.
Вода на поверхности более теплая и менее плотная, чем вода на глубине. Глобальное потепление вызывает попадание в моря огромных объемов пресной воды в результате таяния ледяных щитов и ледников, что снижает соленость верхнего слоя и еще больше снижает его плотность.
Этот увеличивающийся контраст между плотностью слоев океана затрудняет водообмен – теплу, кислороду и углероду становится все сложнее проникать вглубь океана.
Ученым знали о таком процессе, но новое исследование показало, что он происходит в шесть раз быстрее, чем предсказывали прошлые климатические модели.
В отчете использовались данные наблюдений за глобальной температурой и соленостью, полученные в период с 1970 по 2018 год. В сборе данных помогли и разные морские млекопитающие, за которыми следили с помощью электронных GPS-трекеров.
Исследователи также обнаружили, что, вопреки их ожиданиям, ветры, усиленные изменением климата, также способствовали углублению поверхностного слоя океана на 5-10 метров за десятилетие за последние полвека. В этом поверхностном слое обитает значительное количество морских животных, пищевая сеть которых зависит от фитопланктона.
Но по мере усиления ветра фитопланктон перемещается глубже и оказывается дальше от света, благодаря которому он растет. Потенциально это еще больше нарушит пищевые цепочки.
По данным Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК), океаны играют решающую роль в смягчении последствий изменения климата, поглощая около четверти антропогенного CO₂ и усваивая более 90 процентов тепла, выделяемого парниковыми газами.