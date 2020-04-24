Во льду Антарктиды впервые нашли микропластик

«Хотя концентрация микропластика была ниже, чему в некоторых образцах арктического льда, 14 различных типов полимеров, которые мы определили, лишь немногим меньше, чем 17, обнаруженных в арктических исследованиях», — отмечает Анна Келли, ведущий автор исследования.

По ее словам, полимеры в образце из Антарктиды были больше размером, чем Арктике, что может указывать на местные источники загрязнения, поскольку для разрушения пластика на более мелкие волокна требуется больше времени.

Исследователи считают, что эти местные источники могут включать пластмассы, полученные из одежды или оборудования, используемого туристами или исследователями. Также среди обнаруженных ими разновидностей пластика были виды, часто используемые в рыбной промышленности. Ученые отмечают, что микропластик, попавший в образования морского льда, а не дрейфующий ко дну, может оказаться опасным для местной морской жизни.