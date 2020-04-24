Во льду Антарктиды впервые нашли микропластик
Микропластик ранее уже обнаруживался в поверхностных водах Антарктиды и в отложениях в снегу, однако его еще не находили в морском льду. Эти замороженные плиты образуются из морской воды в Антарктиде, около 80% из них тает и вновь замерзает каждый год, по всей видимости, каждый раз задерживая свежие частицы пластика.
При анализе ледяного керна, пробуренного еще в 2009 году и хранившегося в Хобарте, было обнаружено 96 микропластических частиц 14 различных типов. Среди частиц доминировали полиэтилен (34%), полипропилен (15%) и нейлон (14%).
«Хотя концентрация микропластика была ниже, чему в некоторых образцах арктического льда, 14 различных типов полимеров, которые мы определили, лишь немногим меньше, чем 17, обнаруженных в арктических исследованиях», — отмечает Анна Келли, ведущий автор исследования.
По ее словам, полимеры в образце из Антарктиды были больше размером, чем Арктике, что может указывать на местные источники загрязнения, поскольку для разрушения пластика на более мелкие волокна требуется больше времени.
Исследователи считают, что эти местные источники могут включать пластмассы, полученные из одежды или оборудования, используемого туристами или исследователями. Также среди обнаруженных ими разновидностей пластика были виды, часто используемые в рыбной промышленности. Ученые отмечают, что микропластик, попавший в образования морского льда, а не дрейфующий ко дну, может оказаться опасным для местной морской жизни.
«Попадание частиц в морской лед позволяет микропластику дольше сохраняться у поверхности моря. Это делает его доступным для потребления морскими организмами, такими как криль — ключевой вид в экосистемах Южного океана, и, следовательно, морскими хищниками, находящимися выше в пищевой цепочке», — говорит Келли.
Крилем, например, питаются синие киты — они способны проглотить полмиллиона килокалорий за одно открытие рта!
Ученые также отметили, что образец льда был взят на Востоке Антарктиды. В Западной Антарктиде загрязнение пластиком может быть даже выше, поскольку там сосредоточена большая часть туризма, исследовательских станций и морских перевозок.
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