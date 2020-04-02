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Экология и климат

На Земле Уилкса в Антарктиде зафиксировали первую в истории наблюдений волну тепла

02 апреля 2020
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Исследовательская станция «Кейси»
Очередные температурные рекорды на «льдинном материке».

Волны тепла — природное явление, характеризующееся периодом аномально теплой погоды, которая проявляется на определенной территории. Хотя для волн тепла нет единого универсального метода исследования, ученые из Австралийской антарктической программы классифицировали это событие как трехдневный период с экстремальными максимальными и минимальными температурами.

Именно это произошло на исследовательской станции «Кейси», расположенной в заливе Винсенес на Земле Уилкса, в период между 23 и 26 января. В течение трех дней в этом регионе были фиксировались «самые высокие температуры за всю историю наблюдений». Минимальная температура была выше нуля, а максимальная достигала +9,2 °C. При этом средняя максимальная температура для «Кейси» в январе составляет +2,3 °C.

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onlinelibrary.wiley.com

Ученые отмечают, что это теплое лето может оказать огромное влияние на биологию Антарктиды и, вероятно, приведет к долгосрочным сбоям в экосистемах, сообществах и популяциях. Более высокие температуры могут вызвать тепловую нагрузку на некоторые организмы. В частности, это приведет к ускоренному росту и размножению мхов, лишайников, микробов и беспозвоночных.

6 февраля на аргентинской исследовательской станции Эсперанса температура воздуха поднялась до +18,3 °C, что стало абсолютным рекордом тепла за всю историю наблюдений в материковой части континента. 9 февраля температура +20,75 °C была зафиксирована на антарктическом острове Сеймур, что также стало рекордом.

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