На Земле Уилкса в Антарктиде зафиксировали первую в истории наблюдений волну тепла

Волны тепла — природное явление, характеризующееся периодом аномально теплой погоды, которая проявляется на определенной территории. Хотя для волн тепла нет единого универсального метода исследования, ученые из Австралийской антарктической программы классифицировали это событие как трехдневный период с экстремальными максимальными и минимальными температурами.

Именно это произошло на исследовательской станции «Кейси», расположенной в заливе Винсенес на Земле Уилкса, в период между 23 и 26 января. В течение трех дней в этом регионе были фиксировались «самые высокие температуры за всю историю наблюдений». Минимальная температура была выше нуля, а максимальная достигала +9,2 °C. При этом средняя максимальная температура для «Кейси» в январе составляет +2,3 °C.