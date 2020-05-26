Возобновляемая энергия в России может стать дешевле традиционной

Продление программы поддержки развития возобновляемой энергетики до 2035 года приведет к тому, что зеленая электроэнергия в России станет дешевле электроэнергии от традиционных источников. Об этом говорится в исследовании компании Vygon Consulting, выдержки из которого приводят «Ведомости».
Как отметил руководитель направления регулирования энергорынков Vygon Consulting Николай Посыпанко, в новых проектах стоимость электроэнергии из возобновляемых источников (ВИЭ) станет ниже, чем у традиционных электростанций. При сравнении с некоторыми действующими энергоблоками ТЭС разница может составить десятки раз в пользу ВИЭ.
За последние 10 лет стоимость оборудования для солнечных и ветряных электростанций снизилась на 60% и 40% соответственно, повышается его эффективность и надежность, говорит директор Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ) Алексей Жихарёв.
Стоимость «зеленого» киловатт-часа дешевеет из-за стремительного развития технологий: с 2009 года цена солнечных панелей в мире упала на 80%, а турбин для «ветряков» — на 30–40%. Уже сейчас усредненная стоимость электроэнергии из возобновляемых источников сопоставима с генерацией на базе ископаемого топлива, а к 2030 году она может упасть еще на 58% для солнечных панелей и на 25% для ветростанций, считает директор практики стратегии и операционной эффективности PwC Дмитрий Стапран.
Однако Стапран отмечает, что говорить о сопоставлении стоимости действующей зеленой и традиционной энергии в России к 2030 году сложно, учитывая затраты на локализацию ВИЭ и зависимость традиционной генерации от цен на топливо.
При действующем механизме формирования цены стоимость для конечного потребителя, скорее всего, вырастет, полагает Стапран. Но для розничной генерации ВИЭ может стать привлекательным, учитывая скорость строительства ВИЭ-станций и близость к потребителю.
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