Возобновляемая энергия в России может стать дешевле традиционной

Продление программы поддержки развития возобновляемой энергетики до 2035 года приведет к тому, что зеленая электроэнергия в России станет дешевле электроэнергии от традиционных источников. Об этом говорится в исследовании компании Vygon Consulting, выдержки из которого приводят «Ведомости».

Как отметил руководитель направления регулирования энергорынков Vygon Consulting Николай Посыпанко, в новых проектах стоимость электроэнергии из возобновляемых источников (ВИЭ) станет ниже, чем у традиционных электростанций. При сравнении с некоторыми действующими энергоблоками ТЭС разница может составить десятки раз в пользу ВИЭ.

За последние 10 лет стоимость оборудования для солнечных и ветряных электростанций снизилась на 60% и 40% соответственно, повышается его эффективность и надежность, говорит директор Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ) Алексей Жихарёв.