Возобновляемые источники генерируют более трети электроэнергии во всем мире

В последние годы мир делает успехи в переходе на возобновляемые источники энергии, которые могут смягчить негативные последствия, вызванные глобальными изменениями климата. Так, недавно стало известно, что Великобритания получила от возобновляемых источников больше энергии, чем от ископаемого топлива, а Шотландия планирует перейти на «зеленую» энергетику к 2021 году.

Согласно данным, опубликованным Международным агентством по возобновляемым источникам энергии (IRENA), более трети мирового электричества сейчас производится благодаря зеленым технологиям — солнечной, ветровой и т.д. В отчете агентства представлны подробные статистические данные о мощности возобновляемых источников энергии за последнее десятилетие (2010–2019 годы) на трех языках.

За прошедший год благодаря «зеленой энергетике» было выработано 2 537 гигаватт электричества по всему миру, что на 176 ГВт больше, чем в 2018 году.

В период с 2018 по 2019 годы строительство новых генерирующих мощностей на возобновляемых источниках энергии несколько замедлилось. Но так как в мире было построено меньше новой инфраструктуры для производства электроэнергии на ископаемом топливе, доля возобновляемых источников энергии в расширении энергетического потенциала возросла. 72% всех новых источников электроэнергии, установленных в мире в 2019 году, были возобновляемыми, что является новым мировым рекордом. При этом 90% новых проектов возобновляемой энергетики пришлось на энергию солнца и ветра.

За большую часть этого роста ответственна Азия. На азиатские «зеленые» электростанции пришлось 54% прироста возобновляемых источников энергии, тогда как Африка увеличила показатели только на 4%.

В отчете IRENA говорится, что мир должен удвоить инвестиции в возобновляемую энергию к 2030 году и как можно скорее перейти на стопроцентное использование возобновляемых источников энергии для предотвращения климатической катастрофы.

При этом эксперты отмечают, что, хотя США и страны Европы закрывают угольные и нефтегазовые предприятия, это не лучший вариант для регионов, которым необходимо больше энергии, чтобы гарантировать, что им удастся удовлетворить основные потребности людей.