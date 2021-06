Время лепить снеговиков: фото и видео из Австралии

В Южное полушарие пришла зима со снегопадами и рекордным понижением температур.

Австралия не осталась в стороне от изменений климата, которые происходят по всей планете. Жители страны готовятся к проливным дождям, сильному ветру и снегопадам такой мощности, какую здесь не видели по крайней мере шесть лет.

A strong cold front will move slowly east from South Australia and produce rain, storms, snow, and hail across Victoria. #9News https://t.co/l0joXd9x4Z — 9News Melbourne (@9NewsMelb) June 7, 2021

Сильный холодный фронт начал свой путь через Южную Австралию в понедельник днем, уже прибыв на юго-восток и восточное побережье. В Новом Южном Уэльсе обновлен температурный рекорд: показатели на 10 °C ниже нормы, а в штате Виктория в некоторых районах выпадет до 250 мм осадков.

Snow, sleet and hail⁠—they're all cold, wet and fall from clouds, but do you know the differences between them?



Learn more in our blog: https://t.co/2XMsQ9wtaE



🎥 Mt Baw Baw Alpine Resort pic.twitter.com/jjYwWq193c — Bureau of Meteorology, Australia (@BOM_au) June 4, 2021

Это не только дождь, но и снег. На нижних и средних склонах горных регионов ожидается до 50 см, на верхних — до метра, и он останется там надолго.

This is how much snow has fallen in NSW today and also quite possibly the Blues #Origin score tonight pic.twitter.com/2nVhp9rYAF — Anthony Sharwood ❄️ (@antsharwood) June 9, 2021

Горнолыжные курорты открыли сезон на неделю раньше, и туристы наслаждаются погодой.

Синоптики выпустили предостережения об опасных ситуациях на дорогах: во многих местах дождь на фоне минусовых температур создал ледяную корку. Порывы ветра, которые могут достигать 100 км/ч, могут привести к обвалам деревьев и линий электропередач.

It may be rather dry and mild now, but if you're anywhere across southeast #Australia, now is the time to prepare your #winter jackets, scarves and gloves! 🧤



Icy air is moving up from the Southern Ocean (bottom left), bringing #rain, wind and plenty of #snow this week ❄️ pic.twitter.com/4SR3uCTRO6 — Bureau of Meteorology, Australia (@BOM_au) June 6, 2021