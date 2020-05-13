Всемирная метеорологическая организация составила глобальный прогноз на ближайшие три месяца

Для Всемирной метеорологической организации (ВМО) был составлен новый информационный бюллетень по глобальному сезонному климату. Согласно ему, повышение температуры поверхности моря в большинстве регионов земного шара в мае и июне будет способствовать превышению значений нормы температуры на суше, особенно в тропических широтах и на значительных территориях северного полушария. Одним из факторов, способствующих этому явлению, является тенденция к глобальному потеплению.

Ожидается, что температура поверхности моря будет выше средней как в тропиках (за исключением близких к обычным условий в центральной и восточной частях Тихого океана), так и во внетропических регионах. Прогнозируемые близкие к обычным условия поверхности моря на обширной территории восточного региона экваториальной части Тихого океана могут заметно повлиять на циркуляцию атмосферы над тропиками и климат.