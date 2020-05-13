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Экология и климат

Всемирная метеорологическая организация составила глобальный прогноз на ближайшие три месяца

Михаил Сысоев
13 мая 2020
Планета Земля
Фото: pixabay.com
Средняя температура в мае, июне и июле будет выше нормы.

Для Всемирной метеорологической организации (ВМО) был составлен новый информационный бюллетень по глобальному сезонному климату. Согласно ему, повышение температуры поверхности моря в большинстве регионов земного шара в мае и июне будет способствовать превышению значений нормы температуры на суше, особенно в тропических широтах и на значительных территориях северного полушария. Одним из факторов, способствующих этому явлению, является тенденция к глобальному потеплению.

Ожидается, что температура поверхности моря будет выше средней как в тропиках (за исключением близких к обычным условий в центральной и восточной частях Тихого океана), так и во внетропических регионах. Прогнозируемые близкие к обычным условия поверхности моря на обширной территории восточного региона экваториальной части Тихого океана могут заметно повлиять на циркуляцию атмосферы над тропиками и климат.

«Сегодня, в эпоху пандемии COVID 19, как никогда ранее, нам необходимы надежные прогнозы погоды и более долгосрочные ориентировочные прогнозы климата, потому что температуры и осадки оказывают серьезное влияние на ключевые экономические секторы и системы здравоохранения, которые оказались на грани краха в результате пандемии», — Петтери Таалас, генеральный секретарь ВМО.

В центральном и восточном регионах экваториальной части Тихого океана ожидается близкое к среднему количество осадков.

Осадки выше среднего уровня более вероятны севернее экватора в центральном районе тропической части Тихого океана, в восточной части Индийского океана, затрагивая западную часть Индийского океана, над Австралией и западной частью Индонезийского архипелага.

Полоса осадков ниже среднего уровня простирается от западного региона тропической части Тихого океана на юго-западе до северной внетропической части Тихого океана на северо-востоке. Выпадение осадков ниже нормы прогнозируется на юге Южной Америки, в Карибском бассейне, экваториальной части Южной Америки и индийском субконтиненте.

Ориентировочный прогноз климата основан на глобальных прогностических моделях, используемых аккредитованными ВМО центрами по всему миру. Нынешний прогноз касается погодных условий в мае, июне и июле.

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