Вулканы не виноваты в загрязнении океана на Камчатке

Вулканическая активность называется в качестве одного из факторов, который привел к отравлению океана на Камчатке. Однако ученые Института нефтегазовой геологии им. А. А. Трофимука СО РАН отмечают, что вероятность вклада вулканов и землетрясений в загрязнение Тихого океана ничтожно мала. Вулканы Авачинский и Корякский в последний раз были активны в начале 2020 года. Это означает, что они, скорее всего, не были причиной попадания ядовитых веществ в воду.

«В области загрязнения находятся два действующих вулкана — Авачинский и Корякский, — которые в принципе можно было бы связать с этой экологической катастрофой. Действительно, зарождающаяся вулканическая активность теоретически может сопровождаться повышенными выбросами ядовитых веществ, которые могут быть растворены в естественных источниках на склоне вулкана. Однако этот сценарий представляется маловероятным в данном конкретном случае. Во-первых, мне неизвестны случаи, когда выброс токсичных веществ при гидротермальной активности вулкана был столь огромен, что его хватило бы для загрязнения значительной площади акватории океана. Вулканы содержат фенолы и нефтепродукты, об обнаружении которых сообщается в прессе, лишь в микроскопических количествах. К тому же, даже если предположить такое уникальное явление в данном случае, оно неизбежно сопровождалось бы другими признаками активизации вулкана, прежде всего повышенной фумарольной и сейсмической активностью», — утверждает заведующий лабораторией сейсмической томографии Института нефтегазовой геологии им. А. А. Трофимука СО РАН член-корреспондент РАН Иван Юрьевич Кулаков.