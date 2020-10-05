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Экология и климат

Вулканы не виноваты в загрязнении океана на Камчатке

Наука в Сибири
05 октября 2020
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Рассвет на вершине Авачинского вулкана, Камчатка.
Фото: Егор Никифоров
Сибирские ученые опровергли одну из самых популярных версий экологической катастрофы в районе Авачинской бухты.

Вулканическая активность называется в качестве одного из факторов, который привел к отравлению океана на Камчатке. Однако ученые Института нефтегазовой геологии им. А. А. Трофимука СО РАН отмечают, что вероятность вклада вулканов и землетрясений в загрязнение Тихого океана ничтожно мала. Вулканы Авачинский и Корякский в последний раз были активны в начале 2020 года. Это означает, что они, скорее всего, не были причиной попадания ядовитых веществ в воду.

«В области загрязнения находятся два действующих вулкана — Авачинский и Корякский, — которые в принципе можно было бы связать с этой экологической катастрофой. Действительно, зарождающаяся вулканическая активность теоретически может сопровождаться повышенными выбросами ядовитых веществ, которые могут быть растворены в естественных источниках на склоне вулкана. Однако этот сценарий представляется маловероятным в данном конкретном случае. Во-первых, мне неизвестны случаи, когда выброс токсичных веществ при гидротермальной активности вулкана был столь огромен, что его хватило бы для загрязнения значительной площади акватории океана. Вулканы содержат фенолы и нефтепродукты, об обнаружении которых сообщается в прессе, лишь в микроскопических количествах. К тому же, даже если предположить такое уникальное явление в данном случае, оно неизбежно сопровождалось бы другими признаками активизации вулкана, прежде всего повышенной фумарольной и сейсмической активностью», — утверждает заведующий лабораторией сейсмической томографии Института нефтегазовой геологии им. А. А. Трофимука СО РАН член-корреспондент РАН Иван Юрьевич Кулаков.

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Вместе с тем данные мониторинга вулкана, предоставленные Камчатским филиалом ФИЦ «Единая геофизическая служба РАН» показывают, что и Авачинский, и Корякский вулканы находятся в абсолютно спокойном состоянии уже, по крайней мере, в течение более полугода. Никаких крупных землетрясений вулканической или тектонической природы в их окрестности не было зарегистрировано. Поэтому можно определенно заявить, что вероятность вулканического или сейсмического фактора при загрязнении океана у берегов Камчатки является практически нулевой. 

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