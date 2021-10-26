Выброс метана на газопроводе в Нижегородской области увидели из космоса

«Основная часть газа с отключенного участка газопровода была сэкономлена и закачана в действующий участок газопровода. Небольшая часть газа, которую было невозможно хранить технологически, была сброшена», — говорится в заявлении газового гиганта.

По данным Kayrros SAS, скорость выбросов составляла 164 тонны метана в час. Если бы выброс длился час с такой скоростью, он оказал бы такое же краткосрочное воздействие на климат, что и ежегодные выбросы около 8000 автомобилей в Великобритании. Этот газ более чем в 80 раз сильнее влияет на глобальное потепление в краткосрочной перспективе, чем углекислый газ.

Выброс 5 октября стал пятым по значимости среди выявленных в этом году в российском нефтегазовом секторе. По данным Международного энергетического агентства, Россия — второй по величине в мире производитель природного газа после США, но за 2020 год совершила выбросов метана больше, чем любая другая страна.