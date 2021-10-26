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National Geographic Россия №213, октябрь 2021
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Экология и климат

Выброс метана на газопроводе в Нижегородской области увидели из космоса

National Geographic Россия
26 октября 2021
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Фото: Kayrros SAS
Он произошел в начале октября.

Ремонтные работы на газопроводе «Газпрома» в Нижегородской области 5 октября привели к мощному выбросу парниковых газов, сообщает Bloomberg со ссылкой на спутниковые данные компании Kayrros SAS.

Высокая концентрация метана была обнаружена с помощью анализа спутниковых данных геоаналитической компанией Kayrros SAS рядом с компрессорной станцией в Нижегородской области. В «Газпроме» сообщили, что в этот день в районе проводились работы по устранению дефектов, обнаруженных на трубопроводе, в ходе которых была сброшена часть газа.

«Газпром» заявил, что выпуск был произведен в соответствии с установленными стандартами, но не раскрыл продолжительность выпуска и количество выпущенного газа.

«Основная часть газа с отключенного участка газопровода была сэкономлена и закачана в действующий участок газопровода. Небольшая часть газа, которую было невозможно хранить технологически, была сброшена», — говорится в заявлении газового гиганта.

По данным Kayrros SAS, скорость выбросов составляла 164 тонны метана в час. Если бы выброс длился час с такой скоростью, он оказал бы такое же краткосрочное воздействие на климат, что и ежегодные выбросы около 8000 автомобилей в Великобритании. Этот газ более чем в 80 раз сильнее влияет на глобальное потепление в краткосрочной перспективе, чем углекислый газ.

Выброс 5 октября стал пятым по значимости среди выявленных в этом году в российском нефтегазовом секторе. По данным Международного энергетического агентства, Россия — второй по величине в мире производитель природного газа после США, но за 2020 год совершила выбросов метана больше, чем любая другая страна.

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