ЯБерегуПланету: участвуй в нашем экомарафоне с Clarins

«Планете нужна наша помощь» — так звучит один из девизов National Geographic. Чтобы и дальше жить на Земле, мы должны стать ответственнее, поэтому тема экологии — одна из ключевых в нашем издании.

За последние полвека население планеты выросло почти в два раза, а объемы сырья в мировой экономике увеличились более чем втрое. Мы практически достигли пределов.

Благодаря вторичной переработке и компостированию можно сохранить огромное количество ресурсов. Они не отправятся на свалки, не отравят мировой океан и грунт, а будут служить человечеству снова и снова.

В нашем обиходе появилось множество новых понятий, связанных с экологией: углеродный след, экошейминг, ноль отходов, экоскептик, экотревожность и многие другие. Даже последним нигилистам уже ясно, что разговоры об экологии – это не просто мода, а изменение климата не выдумка.

«Мысли глобально, действуй локально» – никто не может в одиночку решать мировые проблемы, но каждый способен сделать многое на своем уровне. В нашем совместном проекте #ЯБерегуПланету мы хотим рассказать о том, что может сделать каждый из нас, и показать, что есть много людей, которые делают это каждый день: жители городов и небольшие компании, что бросили вызов самим себе и сделали свои экошаги. Мы считаем, что они заслуживают того, чтобы о них узнали!

Для этого мы вместе с Clarins придумали 15 номинаций, в каждой из которых вы не только найдете истории тех, кто делает наш мир чуточку чище, но и узнаете множество экологических лайфхаков, которые сможете применить в своей жизни. Вы также можете предложить свою собственную кандидатуру — расскажите о своем экодостижении!