ЯБерегуПланету: участвуй в нашем экомарафоне с Clarins

«Планете нужна наша помощь» — так звучит один из девизов National Geographic. Чтобы и дальше жить на Земле, мы должны стать ответственнее, поэтому тема экологии — одна из ключевых в нашем издании.
За последние полвека население планеты выросло почти в два раза, а объемы сырья в мировой экономике увеличились более чем втрое. Мы практически достигли пределов.
Благодаря вторичной переработке и компостированию можно сохранить огромное количество ресурсов. Они не отправятся на свалки, не отравят мировой океан и грунт, а будут служить человечеству снова и снова.
В нашем обиходе появилось множество новых понятий, связанных с экологией: углеродный след, экошейминг, ноль отходов, экоскептик, экотревожность и многие другие. Даже последним нигилистам уже ясно, что разговоры об экологии – это не просто мода, а изменение климата не выдумка.
«Мысли глобально, действуй локально» – никто не может в одиночку решать мировые проблемы, но каждый способен сделать многое на своем уровне. В нашем совместном проекте #ЯБерегуПланету мы хотим рассказать о том, что может сделать каждый из нас, и показать, что есть много людей, которые делают это каждый день: жители городов и небольшие компании, что бросили вызов самим себе и сделали свои экошаги. Мы считаем, что они заслуживают того, чтобы о них узнали!
Для этого мы вместе с Clarins придумали 15 номинаций, в каждой из которых вы не только найдете истории тех, кто делает наш мир чуточку чище, но и узнаете множество экологических лайфхаков, которые сможете применить в своей жизни. Вы также можете предложить свою собственную кандидатуру — расскажите о своем экодостижении!
Проголосовать за участников в самых разных экологичных номинациях, а заодно предложить своего фаворита можно на странице проекта.
Специальная номинация 2020 года — «Зеленая планета» от партнера проекта Clarins Russia. В номинации могут участвовать люди, которые собственными силами озеленяют мир вокруг нас: облагораживают палисадники, восстанавливают популяции редких растений, сохраняют питомники и преображают городские сады. То есть делают все возможное для того, чтобы не только сделать воздух чище, а среду комфортнее, но и вернуть долг природе.
Мы будем рады узнать о ваших историях озеленения: для этого добавьте информацию о себе через форму «Предложить номинанта» внизу страницы номинации и внесите все необходимые данные. Победителя номинации ждет денежный приз от Clarins Russia! Удачи!
Поучаствовать в экомарафоне можно по ссылке: ecoplanet.nat-geo.ru/