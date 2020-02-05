Январь-2020 стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений
Январь 2020 года оказался теплее января 2016 года на 0,03°C, став самым теплым первым месяцем года за всю историю наблюдений в мире. Рекордными температуры стали и для отдельных регионов. Январь 2020 года для Европы был на 0,02°C жарче, чем предыдущий месяц-рекордсмен — январь 2007 года.
По данным Службы по изменению климата Copernicus (C3S), температуры значительно выше среднего были зафиксированы на большей части США и в восточной части Канады, в Японии и некоторых частях восточного Китая и Юго-Восточной Азии, в штате Новый Южный Уэльс (Австралия) и в некоторых частях Антарктиды.
📢 January #temperature highlights from #Copernicus #C3S:— Copernicus ECMWF (@CopernicusECMWF) February 4, 2020
🌡️In Europe, last month was the warmest January in our record, at 3.1°C warmer than the 1981-2010 average
🌡️Globally, it was warmest January in our record, but only barely warmer than 2016
More➡️https://t.co/Y2Eb3jfZvG pic.twitter.com/t4JI24kpnE
В некоторых районах северо-восточной Европы от Норвегии до России температура была на 6 градусов выше средних значений. Так, в деревне Сунндалсора в западной Норвегии 2 января воздух прогрелся до 19 градусов, что на 25 градусов выше нормы.
Средняя температура января на всей европейской территории России побила абсолютный рекорд на 1,6°C. Предыдущий рекорд был установлен в 2007 году. По данным Гидрометцентра, лишь в один день января 2020 года (23 января) температура соответствовала климатической норме, а самые большие аномалии с превышением нормы на 10-12°C отмечались во второй декаде месяца. При этом трижды за месяц — 16, 17 и 22 января — устанавливались рекордные температурные показатели дня. Температура воздуха в Санкт-Петербурге в январе 2020 года более чем на 9°C превысила климатическую норму, и этот месяц стал самым теплым январем за 139 лет метеонаблюдений.
Пять последних лет были самыми жаркими за всю историю наблюдений в мире. При этом, климатологи обещают, что следующие пять лет станут еще жарче.