Январь-2020 стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений

В некоторых районах северо-восточной Европы от Норвегии до России температура была на 6 градусов выше средних значений. Так, в деревне Сунндалсора в западной Норвегии 2 января воздух прогрелся до 19 градусов, что на 25 градусов выше нормы.

Средняя температура января на всей европейской территории России побила абсолютный рекорд на 1,6°C. Предыдущий рекорд был установлен в 2007 году. По данным Гидрометцентра, лишь в один день января 2020 года (23 января) температура соответствовала климатической норме, а самые большие аномалии с превышением нормы на 10-12°C отмечались во второй декаде месяца. При этом трижды за месяц — 16, 17 и 22 января — устанавливались рекордные температурные показатели дня. Температура воздуха в Санкт-Петербурге в январе 2020 года более чем на 9°C превысила климатическую норму, и этот месяц стал самым теплым январем за 139 лет метеонаблюдений.

Пять последних лет были самыми жаркими за всю историю наблюдений в мире. При этом, климатологи обещают, что следующие пять лет станут еще жарче.