Январь 2021 года оказался одним из самых теплых в истории наблюдений
Согласно данным ученых из Национального центра экологической информации NOAA, глобальная температура поверхности суши и океана в январе была на 0,80 градуса Цельсия выше средних значений ХХ века, что сделало этот месяц седьмым самым теплым январем за 142-летний период климатических наблюдений.
Кроме того, этот месяц стал 45-м январем подряд и 433-м месяцем подряд с температурами выше средних значений ХХ века.
В Африке и Северной Америке январь был самым теплым и вторым самым теплым соответственно, если считать с момента начала региональных наблюдений в 1910 году.
Обратные тенденции наблюдались в Сибири, где средняя температура оказалась на 2 градуса ниже среднего, что резко контрастирует с показателями большей части 2020 года.
Покрытие морского льда в Арктике в январе было на 6,5% ниже среднего показателя за 1981–2010 гг. Лишь пять январей за 43-летний период наблюдений отметились еще меньшим количеством льда.
Уровень морского льда в Антарктике оказался ниже среднего, а снежный покров был близок к нормальным значениям. Площадь снежного покрова Северного полушария в январе 2021 года была близка к норме для этого времени года. В Северной Америке снежный покров был немного выше среднего, а в Евразии — немного ниже среднего.