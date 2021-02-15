Январь 2021 года оказался одним из самых теплых в истории наблюдений

Согласно данным ученых из Национального центра экологической информации NOAA, глобальная температура поверхности суши и океана в январе была на 0,80 градуса Цельсия выше средних значений ХХ века, что сделало этот месяц седьмым самым теплым январем за 142-летний период климатических наблюдений.

Кроме того, этот месяц стал 45-м январем подряд и 433-м месяцем подряд с температурами выше средних значений ХХ века.

В Африке и Северной Америке январь был самым теплым и вторым самым теплым соответственно, если считать с момента начала региональных наблюдений в 1910 году.