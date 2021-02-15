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Экология и климат

Январь 2021 года оказался одним из самых теплых в истории наблюдений

National Geographic Россия
15 февраля 2021
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Аннотированная карта мира, на которой нанесены некоторые из наиболее значительных климатических событий, произошедших в январе 2021 года
Фото: NOAA
Он занял седьмое место среди всех январей за 142 года.

Согласно данным ученых из Национального центра экологической информации NOAA, глобальная температура поверхности суши и океана в январе была на 0,80 градуса Цельсия выше средних значений ХХ века, что сделало этот месяц седьмым самым теплым январем за 142-летний период климатических наблюдений.

Кроме того, этот месяц стал 45-м январем подряд и 433-м месяцем подряд с температурами выше средних значений ХХ века.

В Африке и Северной Америке январь был самым теплым и вторым самым теплым соответственно, если считать с момента начала региональных наблюдений в 1910 году.

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Обратные тенденции наблюдались в Сибири, где средняя температура оказалась на 2 градуса ниже среднего, что резко контрастирует с показателями большей части 2020 года.

Покрытие морского льда в Арктике в январе было на 6,5% ниже среднего показателя за 1981–2010 гг. Лишь пять январей за 43-летний период наблюдений отметились еще меньшим количеством льда.

Уровень морского льда в Антарктике оказался ниже среднего, а снежный покров был близок к нормальным значениям. Площадь снежного покрова Северного полушария в январе 2021 года была близка к норме для этого времени года. В Северной Америке снежный покров был немного выше среднего, а в Евразии — немного ниже среднего.

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