ЮНЕСКО признала 10 лесов планеты вредными: они выделяют больше углерода, чем поглощают

В новом докладе ЮНЕСКО говорится, что как минимум десять лесов, входящих в список всемирного наследия организации, выделяют больше углерода, чем поглощают. Анализ показал, что эта тенденция продолжится в ближайшие годы и затронет все больше лесных массивов.

Лесные объекты ЮНЕСКО представляют собой огромный углеродный банк, состоящий из массивов, вдвое превышающих территорию Германии. Там хранится углеродный эквивалент извлекаемых запасов нефти Кувейта. Но исследователи оказались встревожены результатами первой научной оценки парниковых газов, выделяемых и поглощаемых этими объектами.

В докладе говорится, что экстремальные температуры, расчистка земель для ведения сельского хозяйства и лесные пожары привели к увеличению выбросов на десяти объектах ЮНЕСКО, включая российско-монгольский бассейн озера Убсу-Нур.