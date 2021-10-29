ЮНЕСКО признала 10 лесов планеты вредными: они выделяют больше углерода, чем поглощают
В новом докладе ЮНЕСКО говорится, что как минимум десять лесов, входящих в список всемирного наследия организации, выделяют больше углерода, чем поглощают. Анализ показал, что эта тенденция продолжится в ближайшие годы и затронет все больше лесных массивов.
Лесные объекты ЮНЕСКО представляют собой огромный углеродный банк, состоящий из массивов, вдвое превышающих территорию Германии. Там хранится углеродный эквивалент извлекаемых запасов нефти Кувейта. Но исследователи оказались встревожены результатами первой научной оценки парниковых газов, выделяемых и поглощаемых этими объектами.
В докладе говорится, что экстремальные температуры, расчистка земель для ведения сельского хозяйства и лесные пожары привели к увеличению выбросов на десяти объектах ЮНЕСКО, включая российско-монгольский бассейн озера Убсу-Нур.
Анализ изменений запасов углерода в лесах еще на 247 участках показал, что 166 являются чистыми поглотителями, а остальные 81 почти нейтральны. В целом, эти объекты поглощали и хранили 190 миллионов тонн углерода из атмосферы каждый год, что эквивалентно примерно половине годовых выбросов Великобритании от ископаемого топлива.
Но анализ показал, что антропогенное воздействие на ландшафты и климатический кризис, вероятно, продолжат разрушать среды обитания, делая их менее устойчивыми и биоразнообразными.
Данные для доклада были получены путем объединения информации, полученной со спутников, с мониторингом на местах.
«Объекты всемирного наследия включают одни из крупнейших нетронутых лесов на планете, которые не только накапливают огромное количество углерода, но и служат убежищем для многих знаковых видов. Защита этих объектов от растущей фрагментации и возрастающих угроз будет иметь ключевое значение для нашей коллективной способности решать проблемы изменения климата и утраты биоразнообразия», — говорит Тим Бадман, директор Программы всемирного наследия МСОП.
В список лесов, служащих источниками выбросов углерода, вошли:
- Тропический дождевой лес на Суматре, Индонезия;
- Заповедник Рио-Платано, Гондурас;
- Национальный парк Йосемити, США;
- Парк Уотертон-Глэйшер, Канада и США;
- Горы Махонджва, ЮАР;
- Парк Кинабалу, Малайзия;
- Заповедник «Убсунурская котловина», Россия и Монголия;
- Заповедник Большого каньона, США;
- Голубые горы, Австралия;
- Национальный парк Морн-Труа-Питон, Доминика.