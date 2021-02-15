Южный океан остывает на поверхности, но нагревается на глубине

Группа исследователей из Франции и Австралии представила анализ эволюции температуры Южного океана за последние 25 лет. Ученые пришли к выводу, что небольшое похолодание, наблюдаемое на поверхности, скрывает быстрое и заметное потепление вод на глубине до 800 метров.
Исследование указывает на серьезные изменения в глубинных водах вокруг полярной ледяной шапки, где температура повышается на 0,04 °C за десятилетие, что может иметь серьезные последствия для антарктического льда. Теплая вода также быстро поднимается к поверхности со скоростью 39 метров за десятилетие, то есть от трех до десяти раз быстрее, чем предполагалось ранее.
Эти результаты были сформированы благодаря уникальным данным, полученным за последние 25 лет на борту французского антарктического судна снабжения L’Astrolabe. Это самая длинная серия температурных записей в Южном океане.
Ученые постепенно возобновляют активные исследования в антарктическом регионе после некоторой паузы, вызванной пандемией коронавируса. На прошлой неделе австралийские ученые сообщили, что они близки к завершению разработки места бурения в глубине замерзшего континента и добраться до керна возрастом 1,5 миллиона лет на глубине около 3 километров.
Древний лед континента содержит пузырьки воздуха, запертые на протяжении тысячелетий и работающие как крошечные капсулы времени в составе атмосферы Земли. Если все пройдет удачно, исследователи получат надежные данные о древнем климате Земли.
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