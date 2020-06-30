Южный полюс нагревается в 3 раза быстрее, чем остальная планета

Температура в Антарктиде значительно разнится в зависимости от сезона и региона, и в течение многих лет считалось, что Южный полюс остается холодным, даже когда остальной континент нагревается.
Исследователи из Новой Зеландии, Великобритании и США проанализировали данные метеостанций за 60 лет и использовали компьютерное моделирование, показав, что Южный полюс в последние 30 лет прогревался в три раза быстрее, чем остальная часть планеты.
Ученые обнаружили, что более высокие температуры воды в западной части Тихого океана в течение десятилетий снижали атмосферное давление над морем Уэдделла в южной части Атлантического океана. Это, в свою очередь, увеличило поток теплого воздуха непосредственно над Южным полюсом — с 1989 года средняя температура здесь выросла более чем на 1,83 °C.
Данные исследователей показали, что Южный полюс в настоящее время нагревается со скоростью около 0,6 °C за десятилетие по сравнению с 0,2 °C для остальной части планеты.
Авторы работы обнаружили, что уровень потепления пока находится в пределах возможного порога естественной изменчивости климата, но они также подчеркивают, что выбросы парниковых газов от человека усугубляют ситуацию. Исследование осложняет недостаточность данных о климате на Южном полюсе, поскольку регулярные измерения температуры здесь начались только в 1957 году — поэтому учёные в большей степени полагались на климатические модели. Это помогло им лучше понять роль изменения климата в преобразовании региона.
Исследование по-прежнему оставляет нам много вопросов, но Клем надеется, что эти результаты подтолкнут мировых лидеров и ученых к лучшей подготовке к экстремальным колебаниям температуры, с которыми, вероятно, столкнется Антарктида. В последние годы были зафиксированы рекордные потери морского льда, зеленый снег и разрушение айсбергов. Эти изменения могут иметь глобальные последствия и привести к ускоренному повышению уровня моря. Ученые подчеркнули необходимость дальнейших исследований, поскольку значительная часть Антарктиды все еще остается загадкой.
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