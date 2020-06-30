Южный полюс нагревается в 3 раза быстрее, чем остальная планета

Температура в Антарктиде значительно разнится в зависимости от сезона и региона, и в течение многих лет считалось, что Южный полюс остается холодным, даже когда остальной континент нагревается.

Исследователи из Новой Зеландии, Великобритании и США проанализировали данные метеостанций за 60 лет и использовали компьютерное моделирование, показав, что Южный полюс в последние 30 лет прогревался в три раза быстрее, чем остальная часть планеты.

Ученые обнаружили, что более высокие температуры воды в западной части Тихого океана в течение десятилетий снижали атмосферное давление над морем Уэдделла в южной части Атлантического океана. Это, в свою очередь, увеличило поток теплого воздуха непосредственно над Южным полюсом — с 1989 года средняя температура здесь выросла более чем на 1,83 °C.