За 23 года Земля потеряла рекордные 28 триллионов тонн льда

Примерно так, как на изображении выше, выглядел бы куб изо льда весом в 1 триллион тонн, нависший над Нью-Йорком. Каждая сторона куба имела бы длину 10 км. За последние два с лишком десятка лет наша планета потеряла почти тридцать таких «кубиков».

Исследователи из Университета Лидса провели первое в истории глобальное исследование потери льда с использованием данных, собранных со спутников, вращающихся вокруг нашей планеты. Ученые фиксировали потерю льда в период с 1994 по 2017 годы.

Команда обнаружила, что ежегодная потеря льда увеличилась на 65 процентов за 23-летний период — с 0,8 триллиона тонн в 1990-е до 1,3 триллиона тонн сейчас.

Ускоряющееся таяние в значительной степени вызвано резким увеличением потерь от полярных ледяных щитов Антарктиды и Гренландии. Таяние льда способствует повышению уровня моря по всему миру, увеличивает риск наводнений для прибрежных сообществ и ставит под угрозу естественную среду обитания, от которой зависит дикая флора и фауна.