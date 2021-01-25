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Экология и климат

За 23 года Земля потеряла рекордные 28 триллионов тонн льда

National Geographic Россия
25 января 2021
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Этого количества хватило бы, чтобы покрыть всю Великобританию слоем льда толщиной почти 100 метров.

Примерно так, как на изображении выше, выглядел бы куб изо льда весом в 1 триллион тонн, нависший над Нью-Йорком. Каждая сторона куба имела бы длину 10 км. За последние два с лишком десятка лет наша планета потеряла почти тридцать таких «кубиков». 

Исследователи из Университета Лидса провели первое в истории глобальное исследование потери льда с использованием данных, собранных со спутников, вращающихся вокруг нашей планеты. Ученые фиксировали потерю льда в период с 1994 по 2017 годы.

Команда обнаружила, что ежегодная потеря льда увеличилась на 65 процентов за 23-летний период — с 0,8 триллиона тонн в 1990-е до 1,3 триллиона тонн сейчас.

Ускоряющееся таяние в значительной степени вызвано резким увеличением потерь от полярных ледяных щитов Антарктиды и Гренландии. Таяние льда способствует повышению уровня моря по всему миру, увеличивает риск наводнений для прибрежных сообществ и ставит под угрозу естественную среду обитания, от которой зависит дикая флора и фауна.

«Хотя каждый регион, который мы изучали, терял лед, убытки от ледяных щитов Антарктики и Гренландии ускорились <…> Ледяные щиты сейчас ведут себя по наихудшим сценариям потепления климата, изложенным Межправительственной группой экспертов по изменению климата <…> Повышение уровня моря в таком масштабе окажет очень серьезное воздействие на прибрежные сообщества в этом столетии», — Томас Слейтер, соавтор исследования из Университета Лидса.

Он пояснил, что за последние три десятилетия на международном уровне были предприняты огромные усилия, чтобы понять, что происходит с отдельными компонентами ледяной экосистемы Земли. По словам Слейтера, в этой области произошла целая революция с появлением спутников, которые позволяют нам регулярно контролировать обширные и суровые для жизни регионы, где можно отыскать лед.

«Наше исследование — первое, в котором мы объединили эти усилия и посмотрели на всю массу льда, который исчезает со всей планеты», — говорит Слейтер.

Исследователи указывают, что растущая потеря льда происходит из-за потепления атмосферы Земли и воды в океане на 0,26 °C и 0,12 °C соответственно каждое десятилетие с 1980-х годов. Потеря 68% растаявшего льда в мире была связана с потеплением атмосферы, а остальные 32% — с повышением температуры океанских вод.

Авторы работы исследовали 215 000 горных ледников, разбросанных по всей планете, полярные ледяные щиты Гренландии и Антарктиды, шельфовые ледники, плавающие вокруг Антарктиды, и дрейфующие льды в Северном Ледовитом и Южном океанах.

«Исчезновение морского льда напрямую не способствует повышению уровня моря, но имеет косвенное влияние. Одна из ключевых ролей арктического морского льда - отражать солнечную радиацию обратно в космос, что помогает сохранять Арктику холодной. По мере того как морской лед сокращается, все больше солнечной энергии поглощается океанами и атмосферой, в результате чего Арктика нагревается быстрее, чем любая другая точка на планете. Это не только ускоряет таяние морского льда, но и усугубляет таяние ледников и ледяных щитов, что вызывает повышение уровня моря», — объясняет соавтор статьи Изобель Лоуренс.

Эксперты подсчитали, что на каждый сантиметр повышения уровня моря примерно миллион человек подвергается риску выселения с прибрежных районов, находящихся в низменности.

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СРОМ Потери льда по отдельным регионам

Несмотря на то, что в ледниках хранится только один процент от общего объема льда на Земле, было обнаружено, что ледники внесли вклад в почти четверть глобальных потерь льда за исследуемый период, причем все ледниковые регионы мира теряли лед.

«Горные ледники не только способствуют повышению среднего глобального уровня моря, но и имеют решающее значение как источник пресной воды для местных сообществ», — заявила соавтор статьи и ученый-климатолог Инес Отосака. 

Исследователи заключают, что таяние ледников по всему миру имеет решающее значение как в локальном, так и в глобальном масштабе.

Почитайте о том, как таяние льда угрожает императорским пингвинам. 

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