Зафиксирован рекордный прирост площади, охваченной пожарами в России
Прирост площади, пройденной лесными пожарами за 30 июля в России, по данным дистанционного мониторинга ИСДМ, оказался рекордным с начала года – почти 0,4 млн гектаров. Это как четыре Москвы в границах МКАД. 31 июля площадь лесных пожаров увеличилась ещё на 0,3 млн гектаров, сообщает Greenpeace.
92% прироста площади лесных пожаров приходится на Якутию. Данные могут быть не очень точными и даже заниженными из-за очень сильного задымления в тех районах, где действуют наиболее крупные пожары.
Официальная сводка Авиалесоохраны, основанная на информации региональных диспетчерских служб, зафиксировала меньший прирост, но тоже близкий к рекордному.
Ярошенко отметил, что это, возможно, не предел и в ближайшие трое суток прирост окажется еще большим. По его оценкам, пик горения лесов придется на 2 августа.
В этом году катастрофические ландшафтные пожары охватили разные регионы страны. С начала года до 31 июля огнем уже пройдено более 12,5 млн гектаров. Особенно разрушительные пожары происходят в Якутии, Карелии, Иркутской области.
Больше 40% лесов приходится на так называемые «зоны контроля», где пожары по закону разрешается не тушить, и еще почти 10% – на леса, растущие на сельхозназначения или на спорных землях, за сохранность которых никто не отвечает.