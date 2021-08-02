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National Geographic Россия №211, июль-август 2021
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Экология и климат

Зафиксирован рекордный прирост площади, охваченной пожарами в России

National Geographic Россия
02 августа 2021
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Лесные пожары в Карелии
Фото: Илья Тимин
И это, вероятно, не предел.

Прирост площади, пройденной лесными пожарами за 30 июля в России, по данным дистанционного мониторинга ИСДМ, оказался рекордным с начала года – почти 0,4 млн гектаров. Это как четыре Москвы в границах МКАД. 31 июля площадь лесных пожаров увеличилась ещё на 0,3 млн гектаров, сообщает Greenpeace.

92% прироста площади лесных пожаров приходится на Якутию. Данные могут быть не очень точными и даже заниженными из-за очень сильного задымления в тех районах, где действуют наиболее крупные пожары.

Официальная сводка Авиалесоохраны, основанная на информации региональных диспетчерских служб, зафиксировала меньший прирост, но тоже близкий к рекордному.

«Разница может объясняться несколькими причинами: запаздыванием официальной отчетности, отсутствием учета пожаров по некоторым категориям земель, искажением и сокрытием сведений ради более красивой отчетности и разными стандартами учета», – Алексей Ярошенко, руководитель лесного отдела российского Greenpeace.

Ярошенко отметил, что это, возможно, не предел и в ближайшие трое суток прирост окажется еще большим. По его оценкам, пик горения лесов придется на 2 августа. 

В этом году катастрофические ландшафтные пожары охватили разные регионы страны. С начала года до 31 июля огнем уже пройдено более 12,5 млн гектаров. Особенно разрушительные пожары происходят в Якутии, Карелии, Иркутской области. 

Больше 40% лесов приходится на так называемые «зоны контроля», где пожары по закону разрешается не тушить, и еще почти 10% – на леса, растущие на сельхозназначения или на спорных землях, за сохранность которых никто не отвечает.

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