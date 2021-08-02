Зафиксирован рекордный прирост площади, охваченной пожарами в России

Прирост площади, пройденной лесными пожарами за 30 июля в России, по данным дистанционного мониторинга ИСДМ, оказался рекордным с начала года – почти 0,4 млн гектаров. Это как четыре Москвы в границах МКАД. 31 июля площадь лесных пожаров увеличилась ещё на 0,3 млн гектаров, сообщает Greenpeace.

92% прироста площади лесных пожаров приходится на Якутию. Данные могут быть не очень точными и даже заниженными из-за очень сильного задымления в тех районах, где действуют наиболее крупные пожары.

Официальная сводка Авиалесоохраны, основанная на информации региональных диспетчерских служб, зафиксировала меньший прирост, но тоже близкий к рекордному.