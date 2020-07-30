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Экология и климат

Загрязнение воздуха признано самой большой угрозой здоровью человека

Михаил Сысоев
30 июля 2020
Смог в Дели
Фото: Ninara / flickr.com
Ученые напомнили о влиянии загрязнения воздуха на продолжительность жизни людей.

Исследователи из Института энергетической политики Чикагского университета, ответственные за создание глобальной системы «Индекс качества воздуха» (AQLI), опубликовало данные, согласно которым, загрязнение воздуха сокращает среднюю продолжительность жизни людей на два года. Авторы работы считают, что плохое качество воздуха является «самым большим риском для здоровья человека». 

Было установлено, что, несмотря на значительное сокращение выбросов твердых частиц в Китае — некогда одной из самых загрязненных стран мира — общий уровень загрязнения воздуха в стране оставался стабильным в течение последних двух десятилетий.

В таких странах, как Индия и Бангладеш, загрязнение воздуха было настолько сильным, что в настоящее время средняя продолжительность жизни в некоторых районах этих государств сокращается почти на десять лет.

Авторы исследования уверяют, что плохое качество воздуха представляет гораздо более высокий риск для здоровья, чем COVID-19.

«Угроза коронавируса разумеется является серьезной и заслуживает того внимания, которое она получает. Однако принятие человечеством последствий серьезного загрязнения воздуха и борьба с ним с такой же энергией позволит миллиардам людей вести более долгую и здоровую жизнь», — Майкл Гринстоун, создатель AQLI.

Почти четверть мирового населения проживает всего в четырех странах Южной Азии, которые являются одними из наиболее загрязненных — это Бангладеш, Индия, Непал и Пакистан. Исследователи обнаружили, что у жителей этих стран средняя продолжительность жизни сократится в среднем на пять лет из-за загрязнения воздуха, которое выросло на 44 процента за последние 20 лет. 

В исследовании говорится, что загрязнение твердыми частицами также является «серьезной проблемой» в Юго-Восточной Азии, где лесные и сельскохозяйственные пожары сочетаются с выбросами от транспорта и парами электростанций, формируя токсичный воздух. 

Около 89% из 650 миллионов человек, населяющих регион, живут в районах, где загрязнение воздуха превышает рекомендуемые рекомендации Всемирной организации здравоохранения.

Тем не менее, исследователи обнаружили и положительные тенденции. Так, качество воздуха значительно улучшилось в США, Европе и Японии.

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