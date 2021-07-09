Загрязнения рек Сибири от добычи россыпного золота: карта

Эксперты WWF России представили итоги мониторинга водных объектов Сибири на основе спутниковых снимков в мае-июне 2021 года ниже мест добычи россыпного золота.
Всего с 15 мая и до 30 июня эксперты проанализировали спутниковые снимки территорий Красноярского края, Кемеровской области, Республик Тыва и Хакасия в границах Алтае-Саянского экорегиона. Всего в мае-июне эксперты WWF выявили 30 фактов комплексных загрязнений рек (включая притоки) в 4 регионах общей протяженностью 1474 км. Лидером по загрязнению рек стал Красноярский край – 14 случаев загрязнений общей протяженностью 816 км, на втором месте – Республика Тыва – 6 случаев загрязнения протяженностью 237 км, далее следуют Кемеровская область – 5 случаев на 218 км и Республика Хакасия – 5 случаев на 203 км.
один из наиболее разрушительных для природы видов недропользования, который в последние годы находится на особом контроле у природоохранных организаций. Сегодня проблема загрязнения рек Сибири из-за деятельности золотодобывающих компаний чрезвычайно актуальна. Золотодобывающие компании часто получают лицензии на добычу рассыпного золота по упрощенной процедуре, которая не предполагает проведение экологической экспертизы. экологической оценки деятельности и ее согласование с органами местного самоуправления.
Эксперты WWF и проекта «Люди-природе», сотрудники региональной общественной организации Республики Алтай «Люди-природе» представили уникальную разработку – онлайн-карту потенциальных социально-экологических конфликтов из-за добычи россыпного золота в Алтае-Саянском экорегионе. Карта демонстрирует участки золотодобычи и загрязнения рек, выявленные по результатам спутникового мониторинга в 2021 году. Картой могут пользоваться любой обыватель, чтобы определить потенциальные участки конфликтов, где места золотодобычи находятся рядом с населенными пунктами, и загрязнение рек могут негативно повлиять на местное население. Онлайн-картой могут пользоваться как эко-активисты, местные жители, чьи села расположены рядом с местами золотодобычи, надзорные органы, журналисты. Данные карты обновляются раз в две недели по мере получения данных очередного анализа спутниковых снимков.
Подобный анализ последствий золотодобычи в Сибири провели сотрудники Центра спутникового мониторинга и гражданского контроля (Санкт-Петербург) в рамках проекта Всемирного фонда дикой природы (WWF) «Люди - природе». Для определения фактов загрязнений рек эксперты исследуют космические снимки, которые можно найти в открытом доступе. Специалисты анализируют изображения водных объектов – реки и притоков ниже мест добычи россыпного золота, выявляют загрязнения взвешенными частицами и готовят экспертные заключения, на основе которых эксперты WWF направляют официальные запросы в надзорные органы.
«Сообщения и заключения наших экспертов сегодня – это всегда повод для выездной проверки золотодобывающий компаний со стороны Росприроднадзора. В России есть примеры ответственного отношения компаний, которые после проверок и штрафов больше не загрязняют реки. Однако чаще нерадивые золотодобывающие компании удешевляют стоимость добычи песков и сбрасывают неочищенную воду прямо в реку», — говорит Александр Колотов, эксперт WWF, координатор промышленного компонента проекта WWF «Люди-природе», координатор коалиции «Реки без границ».
Напомним, что в 2020 году эксперты WWF России расшифровали и изучили 188 космоснимков в Алтае-Саянском экорегионе, выявив загрязнения рек ниже участков добычи золота общей протяженностью 2649 км и определив 78 фактов комплексных загрязнений рек (включая притоки) при добыче россыпного золота. На основании обращений WWF надзорные органы разных регионов организовали официальные проверки, которые выявили нарушения природоохранного законодательства со стороны золотодобывающих компаний: несанкционированный сброс загрязненных сточных вод с участка добычи золота, размещение в прибрежной защитной полосе рек размываемых отвалов грунтов, дорог и автостоянок, нарушения правил водопользования при заборе воды, невыполнение требований по оборудованию сооружений для защиты от загрязнения, истощения, заиления вод и т.д.
«Очень радует то, что сегодня вырастают суммы штрафов за нарушения законодательства золотодобытчикам. Если в 2015-2066 годах мы слышали о штрафах в 15 000 рублей, то сегодня штрафы выросли до миллионов рублей. Некоторые участки добычи труднодоступны, туда нужно лететь на вертолете, и компании чувствуют себя безнаказанными. Для золотодобытчиков часто бывает откровением тот факт, что их нарушения видны из космоса. Работу по мониторингу загрязнений после золотодобычи важно продолжать вместе общественности вместе и надзорным органам», — говорит Ольга Чупаченко, директор Центра спутникового мониторинга и гражданского контроля.
В начале 20121 года эксперты WWF обучили инспекторов эко-надзора Министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края основам использования космоснимков для выявления нарушений законодательства. Теперь Минприроды региона также будет активно использовать спутниковые снимки для анализа загрязнений рек.