Напомним, что в 2020 году эксперты WWF России расшифровали и изучили 188 космоснимков в Алтае-Саянском экорегионе, выявив загрязнения рек ниже участков добычи золота общей протяженностью 2649 км и определив 78 фактов комплексных загрязнений рек (включая притоки) при добыче россыпного золота. На основании обращений WWF надзорные органы разных регионов организовали официальные проверки, которые выявили нарушения природоохранного законодательства со стороны золотодобывающих компаний: несанкционированный сброс загрязненных сточных вод с участка добычи золота, размещение в прибрежной защитной полосе рек размываемых отвалов грунтов, дорог и автостоянок, нарушения правил водопользования при заборе воды, невыполнение требований по оборудованию сооружений для защиты от загрязнения, истощения, заиления вод и т.д.

«Очень радует то, что сегодня вырастают суммы штрафов за нарушения законодательства золотодобытчикам. Если в 2015-2066 годах мы слышали о штрафах в 15 000 рублей, то сегодня штрафы выросли до миллионов рублей. Некоторые участки добычи труднодоступны, туда нужно лететь на вертолете, и компании чувствуют себя безнаказанными. Для золотодобытчиков часто бывает откровением тот факт, что их нарушения видны из космоса. Работу по мониторингу загрязнений после золотодобычи важно продолжать вместе общественности вместе и надзорным органам», — говорит Ольга Чупаченко, директор Центра спутникового мониторинга и гражданского контроля.

В начале 20121 года эксперты WWF обучили инспекторов эко-надзора Министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края основам использования космоснимков для выявления нарушений законодательства. Теперь Минприроды региона также будет активно использовать спутниковые снимки для анализа загрязнений рек.