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Экология и климат

Запущена федеральная программа цифровизации вывоза и утилизации отходов

МТС
03 декабря 2020
С помощью МТС и Российского экологического общества у регионов появилась возможность контролировать вывоз и утилизацию твердых коммунальных отходов с помощью цифровых сервисов. Первые коммерческие проекты реализованы в Орловской и Сахалинской областях.

Новые сервисы упорядочивают работу с твердыми коммунальными отходами в регионе: составляют график вывоза мусора на основе данных о наполненности контейнеров, контролируют своевременность и качество уборки территории, автоматизируют формирование счетов, заключение договоров и расчеты с подрядчиками. Использование системы позволяет обеспечить своевременный и качественный вывоз мусора и прозрачную тарификацию. 

На интерактивной карте в режиме реального времени отображаются все контейнеры и мусоровозы. Платформа составляет график вывоза мусора, исходя из уровня наполненности контейнеров и разрабатывает оптимальный маршрут для каждой машины. Контроль за вывозом отходов осуществляется при помощи датчиков ГЛОНАСС и мобильного приложения: через него водитель отправляет фотоотчет о проделанной работе или причинах, которые не позволяют вывезти мусор с указанной точки. Дополнительно мусоровозы можно оснастить камерами с обзором 360 градусов.

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АЛЕКСАНДР СНЕГИРЁВ,
министр цифрового и технологического развития Сахалинской области

Решение МТС позволит наладить постоянный контроль за всеми этапами работы с отходами: как быстро наполняются контейнеры, какой объем мусора собирается на каждой площадке, сколько техники нужно и как рационально построить ее маршруты. Благодаря этому мы надеемся избавиться от несанкционированных свалок, обеспечить качество уборки территории и снизить количество жалоб от жителей. Теперь любой сигнал о некачественной уборке или инцидентах, связанных с работой мусоровозов, легко проверить с помощью фотографий, сделанных в мобильном приложении водителя и данных о его геолокации.

Комплекс позволяет не допустить появления несанкционированных свалок — любое отклонение отражается в системе. Решение также помогает улучшить экологическую обстановку в регионах: благодаря оптимально выстроенным маршрутам снижается расход топлива, уменьшается количество вредных выбросов. В перспективе система позволит прогнозировать загруженность полигонов и мусороперерабатывающих предприятий.

Программное обеспечение по управлению вывозом ТКО и приложение для водителей и инспекторов можно в течение нескольких недель развернуть на уже существующей инфраструктуре. Облачная платформа позволяет организовать удаленную работу и круглосуточный доступ к системе, где отражен жизненный цикл отходов от точки сбора до отгрузки на месте переработки. Дополнительно возможно подключить датчики ГЛОНАСС и видеокамеры на мусоровозах, датчики наполненности мусорных контейнеров и систему весового контроля на полигонах. 

До конца года планируется запустить систему ещё в двух регионах России и пилотные проекты в семи регионах.

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РАШИД ИСМАИЛОВ,
председатель Российского экологического общества

Одна из ключевых задач РЭО – тиражировать лучшие практики по работе с отходами в регионах России. Решение МТС работает в двух направлениях: сейчас оно позволяет не допускать образование несанкционированных свалок, а в перспективе дает возможность прогнозировать нагрузку на полигоны и мусороперерабатывающие заводы. Создание прозрачной и эффективной системы по работе с отходами в регионах – ключевое условие для улучшение экологической ситуации и повышения качества жизни.
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