Запущена федеральная программа цифровизации вывоза и утилизации отходов

Новые сервисы упорядочивают работу с твердыми коммунальными отходами в регионе: составляют график вывоза мусора на основе данных о наполненности контейнеров, контролируют своевременность и качество уборки территории, автоматизируют формирование счетов, заключение договоров и расчеты с подрядчиками. Использование системы позволяет обеспечить своевременный и качественный вывоз мусора и прозрачную тарификацию.

На интерактивной карте в режиме реального времени отображаются все контейнеры и мусоровозы. Платформа составляет график вывоза мусора, исходя из уровня наполненности контейнеров и разрабатывает оптимальный маршрут для каждой машины. Контроль за вывозом отходов осуществляется при помощи датчиков ГЛОНАСС и мобильного приложения: через него водитель отправляет фотоотчет о проделанной работе или причинах, которые не позволяют вывезти мусор с указанной точки. Дополнительно мусоровозы можно оснастить камерами с обзором 360 градусов.