Запущена федеральная программа цифровизации вывоза и утилизации отходов

Новые сервисы упорядочивают работу с твердыми коммунальными отходами в регионе: составляют график вывоза мусора на основе данных о наполненности контейнеров, контролируют своевременность и качество уборки территории, автоматизируют формирование счетов, заключение договоров и расчеты с подрядчиками. Использование системы позволяет обеспечить своевременный и качественный вывоз мусора и прозрачную тарификацию.
На интерактивной карте в режиме реального времени отображаются все контейнеры и мусоровозы. Платформа составляет график вывоза мусора, исходя из уровня наполненности контейнеров и разрабатывает оптимальный маршрут для каждой машины. Контроль за вывозом отходов осуществляется при помощи датчиков ГЛОНАСС и мобильного приложения: через него водитель отправляет фотоотчет о проделанной работе или причинах, которые не позволяют вывезти мусор с указанной точки. Дополнительно мусоровозы можно оснастить камерами с обзором 360 градусов.
АЛЕКСАНДР СНЕГИРЁВ,министр цифрового и технологического развития Сахалинской области
Комплекс позволяет не допустить появления несанкционированных свалок — любое отклонение отражается в системе. Решение также помогает улучшить экологическую обстановку в регионах: благодаря оптимально выстроенным маршрутам снижается расход топлива, уменьшается количество вредных выбросов. В перспективе система позволит прогнозировать загруженность полигонов и мусороперерабатывающих предприятий.
Программное обеспечение по управлению вывозом ТКО и приложение для водителей и инспекторов можно в течение нескольких недель развернуть на уже существующей инфраструктуре. Облачная платформа позволяет организовать удаленную работу и круглосуточный доступ к системе, где отражен жизненный цикл отходов от точки сбора до отгрузки на месте переработки. Дополнительно возможно подключить датчики ГЛОНАСС и видеокамеры на мусоровозах, датчики наполненности мусорных контейнеров и систему весового контроля на полигонах.
До конца года планируется запустить систему ещё в двух регионах России и пилотные проекты в семи регионах.
РАШИД ИСМАИЛОВ,председатель Российского экологического общества