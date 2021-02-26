Защитные покрытия корпусов судов обвинили в загрязнении вод микропластиком

Говоря о микропластике в океане мы обычно предполагаем, что их источником являются пластмассовые изделия и синтетические текстильные волокна, попадающие в водостоки из стиральных машин. Новое исследование, однако, предполагает, что большая часть вины лежит на защитных покрытиях корпусов судов.

Команда из немецкого университета Ольденбурга под руководством доктора Барбары Шольц-Бетчер собрала образцы воды из Немецкой бухты, залива в Северном море, омывающего побережье Дании. Это один из самых загруженных судоходных регионов мира.

Ученые отфильтровали пластиковые частицы и нагрели их до 600 ºC, в результате чего частицы распались на еще более мелкие фрагменты, которые можно было идентифицировать химически. Таким образом, можно было не только подсчитать количество частиц в воде, но также определить, какие типы пластика превалируют в воде.

Исследователи обнаружили что упаковочные пластмассы, такие как полиэтилен и полипропилен, чаще встречаются у береговой линии, но на их долю приходится лишь около трети общей массы собранных частиц. Остальные, особенно собранные в открытом океане, состояли в основном из поливинилхлорида, акрилатных полимеров и поликарбонатов.