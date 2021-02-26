Защитные покрытия корпусов судов обвинили в загрязнении вод микропластиком

Говоря о микропластике в океане мы обычно предполагаем, что их источником являются пластмассовые изделия и синтетические текстильные волокна, попадающие в водостоки из стиральных машин. Новое исследование, однако, предполагает, что большая часть вины лежит на защитных покрытиях корпусов судов.
Команда из немецкого университета Ольденбурга под руководством доктора Барбары Шольц-Бетчер собрала образцы воды из Немецкой бухты, залива в Северном море, омывающего побережье Дании. Это один из самых загруженных судоходных регионов мира.
Ученые отфильтровали пластиковые частицы и нагрели их до 600 ºC, в результате чего частицы распались на еще более мелкие фрагменты, которые можно было идентифицировать химически. Таким образом, можно было не только подсчитать количество частиц в воде, но также определить, какие типы пластика превалируют в воде.
Исследователи обнаружили что упаковочные пластмассы, такие как полиэтилен и полипропилен, чаще встречаются у береговой линии, но на их долю приходится лишь около трети общей массы собранных частиц. Остальные, особенно собранные в открытом океане, состояли в основном из поливинилхлорида, акрилатных полимеров и поликарбонатов.
Ученые сравнили деградацию слоев краски с износом резины на автомобильных покрышках. По их мнению, производителям необходимо задуматься над изготовлением более экологичных защитных покрытий корпусов судов.
Микропластиком считаются частицы диаметром менее 5 мм, нанопластик имеет диаметр менее 0,001 мм. И то, и другое образуется в основном в результате истирания больших кусков пластика, выброшенных в окружающую среду. Исследования на дикой природе и лабораторных животных связывают воздействие крошечных пластмасс с бесплодием, воспалениями и раком.