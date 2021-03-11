«Зеленый» водород пообещали сделать дешевле бензина к 2030 году

В H2Pro утверждают, что их высокоэффективная технология разделения воды позволит до 2030 года снизить стоимость экологически чистого водорода до цены менее доллара за килограмм. Это означает снижение на 60-80 процентов до уровня, при котором водород как единица энергии станет дешевле чем бензин в США.
Если компания выполнит обещание, это сделает водород конкурентоспособным по стоимости во многих областях применения, от автобусов, грузовиков, поездов и легковых автомобилей до замены угля в производстве стали и природного газа при производстве и переработке аммиака.
В рекламном видео H2Pro заявляет, что процесс разделения воды E-TAC является «первой технологией, обеспечивающей 95-процентную энергоэффективность [...] по сравнению с 70-процентным электролизом воды». В нем говорится, что устройства E-TAC «недороги [...] масштабируемы, безопаснее и работают при более высоком давлении».
Компания пообещала цену в 2 доллара за килограмм для «зеленого водорода» к 2023 году. В пресс-релизе также уточняется, что к концу десятилетия компания начнет производить самый дешевый «зеленый» водород в мире.
Водород по цене от 1 до 1,80 долларов доступен и сегодня. Однако это «серый» водород, который производится путем парового риформинга с использованием природного газа. Таким образом, при его производстве выделяется СО₂.
В основе технологии H2Pro лежит разделение воды, поэтому ее влияние на выбросы будет зависеть от того, какой источник энергии используется для ее производства. Однако процесс E-TAC отличается от традиционного гидролиза.
Электролиз с генерацией тока производит водород и кислород одновременно, пропуская электричество через воду, обогащенную щелочью или кислотой, для образования газообразного кислорода, который притягивается к аноду, а водород притягивается к катоду. Эта операция выполняется в камере, которая физически разделена мембраной, что позволяет собирать каждый газ отдельно.
Технология E-TAC, что означает «электрохимическое — термически активированное химическое расщепление воды», была первоначально разработана в Израильском технологическом институте. В ходе этого процесса производятся водород и кислород в двух отдельных процессах. На первом (электрохимическом) этапе через воду пропускают ток при 25 °C, выделяя H₂, который может собираться возле катода, и ионы гидроксида (OH-), которые притягиваются к аноду из гидроксида никеля (Ni (OH)₂). Это окисляет анод до оксигидроксида никеля (NiOOH).
Второй этап отключает электрическую цепь и нагревает воду до 95 °C, оптимальной точки, в которой анод из оксигидроксида никеля самопроизвольно реагирует с водой, высвобождая кислород, который он получил на первом этапе, поворачивая анод обратно. в гидроксид никеля и настраивая его на другой цикл.
Газообразные водород и кислород никогда не смешиваются, поэтому разделительная мембрана, которая, по словам H2Pro, является самой дорогой и деликатной частью традиционного электролизера, вообще не нужна, и риск взрывоопасного смешения газов исключен.
Пока лабораторный прототип компании производит около 100 градусов водорода в день, при этом исследователи вручную подключают и отключают цепь между этапами.
Однако H2Pro удалось привлечь 22 миллиона долларов инвестиций, в том числе от фонда Breakthrough Ventures, принадлежащего Биллу Гейтсу, гонконгского миллиардера Ли Ка-Шинга и автомобильной компании Hyundai.
По оценкам экспертов из Водородного совета (Hydrogen Council) стоимость «зеленого» водорода менее доллара за килограмм вряд ли удастся сделать до 2050 года.
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