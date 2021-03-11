«Зеленый» водород пообещали сделать дешевле бензина к 2030 году

В H2Pro утверждают, что их высокоэффективная технология разделения воды позволит до 2030 года снизить стоимость экологически чистого водорода до цены менее доллара за килограмм. Это означает снижение на 60-80 процентов до уровня, при котором водород как единица энергии станет дешевле чем бензин в США.

Если компания выполнит обещание, это сделает водород конкурентоспособным по стоимости во многих областях применения, от автобусов, грузовиков, поездов и легковых автомобилей до замены угля в производстве стали и природного газа при производстве и переработке аммиака.

В рекламном видео H2Pro заявляет, что процесс разделения воды E-TAC является «первой технологией, обеспечивающей 95-процентную энергоэффективность [...] по сравнению с 70-процентным электролизом воды». В нем говорится, что устройства E-TAC «недороги [...] масштабируемы, безопаснее и работают при более высоком давлении».