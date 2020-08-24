Земля потеряла 28 триллионов тонн льда за 23 года

Резкая потеря льда может иметь и другие серьезные последствия, в том числе серьезное нарушение биологического здоровья арктических и антарктических вод и снижение способности планеты отражать солнечную радиацию обратно в космос. Ученые подтвердили, что результаты соответствуют прогнозам наихудшего сценария, изложенным Межправительственной группой экспертов ООН по изменению климата (IPCC).

«В прошлом исследователи изучали отдельные районы, такие как Антарктида или Гренландия. Но впервые кто-то увидел весь лед, исчезающий со всей планеты. То, что мы обнаружили, ошеломило нас. Не может быть никаких сомнений в том, что большая часть потери льда на Земле является прямым следствием потепления климата», — говорит Шеперд.

Вывод исследователей состоит в том, что все регионы испытали разрушительное сокращение ледяного покрова за последние три десятилетия, и эти потери продолжаются. В Антарктиде таяние льда было вызвано в основном повышением температуры моря, тогда как потеря льда в Гималаях связана с потеплением средней температуры воздуха.

Результаты исследования были опубликованы через 30 лет после публикации первого оценочного отчета IPCC в конце августа 1990 года. В нем в общих чертах подчеркивалось, что глобальное потепление является реальным и вызвано увеличением выбросов парниковых газов в результате горения ископаемого топлива.

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