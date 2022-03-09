Жара и влажность убивают нас легче, чем мы думали

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В абсолютно сухой среде наше тело может относительно безболезненно переносить температуру в 50°C. Но в 100-процентно влажной среде этот порог снижается до 31°C. При температуре выше (и сохраняющейся влажности) человека ждет тепловой удар. Такие результаты показывает новое исследование, опубликованное в журнале Journal of Applied Physiology. Как заявляют ученые, при длительном нахождении в таких условиях смерть неизбежна.

Поскольку изменение климата приводит к чрезмерному глобальному потеплению и испарению воды, увеличивая тепло и влажность нашей атмосферы, угроза превышения пороговых значений температуры становится все более вероятной, особенно в тропиках, отмечают исследователи.

«Если мы будем знать, каковы эти верхние пределы температуры и влажности, мы сможем лучше подготовить людей, особенно тех, кто более уязвим, к аномальной жаре», – Ларри Кенни, физиолог из Университета штата Пенсильвания.

В новом исследовании ученые проверяли воздействие влажного теплового стресса на молодых людей. Отметка на 31°C при 100-процентной влажности – это результат на четыре градуса ниже, чем предполагали ранние теоретические модели. Ученые считают, что для пожилых людей этот порог может быть еще ниже.

В отличие от жаркого и сухого климата, жаркий и влажный климат наше тело выдерживает с гораздо большим трудом. Причина в том, что при 100-процентной влажности пот не охлаждает наше тело.

Исследование проходило интересно. Ученые привлекли группу из 24 здоровых людей в возрасте от 18 до 34 лет. Их попросили проглотить крошечное записывающее устройство, которое измеряло внутреннюю температуру тела и передавало данные исследователям. Затем испытуемые заходили в камеру с регулируемыми уровнями температуры и влажности.

Позже участников попросили медленно покататься на велотренажере, тогда как температура и влажность в камере постепенно повышались. Когда тело участника больше не могло поддерживать внутреннюю температуру, эксперимент прекращали.

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В среднем в этих условиях критические температуры по «влажному термометру» колебались от 30°C до 31°C, хотя они могли быть немного выше, если человек находился в полном покое и не двигался.

Ученые теперь надеются повторить эти исследования среди участников старшего возраста, но тот факт, что этот порог настолько низок по сравнению с предыдущими оценками, даже для молодых и здоровых людей, вызывает беспокойство, пишут авторы работы.

Ученые-климатологи подозревают, что к концу века в Пакистане, Индии и некоторых частях Юго-Восточной Азии, Персидского залива и Центральной Америки максимальные уровни влажности при температурах выше 35 °C будут возникать гораздо чаще.

Жертвы теплового удара часто не чувствуют жажды, и потому не пьют. Потоотделение уже не может спасти, поскольку в организме не остается влаги, которой он мог бы пожертвовать. В этот момент у слабого человека может случиться инфаркт, а у более выносливых через некоторое время начинается сужение зрительного восприятия, возникают галлюцинации, а порой люди начинают срывать с себя одежду, которая – из-за возбуждения нервных окончаний – начинает казаться сделанной из наждачной бумаги.

«Наши результаты показывают, что в регионах с высокой влажностью мы должны начинать беспокоиться даже о молодых, здоровых людях, когда температура по «мокрому термометру» превышает 31 градус. Климат меняется, поэтому нас ждут все больше суровых волн тепла. Население также меняется, поэтому будет больше пожилых людей. Поэтому очень важно изучить слияние этих двух сдвигов», – резюмирует Кенни.

Эволюция подарила человеческому организму два способа избавляться от излишков тепла: во-первых, расширяются кровеносные сосуды, проводя тепло к поверхности тела и далее в окружающее пространство, а во-вторых, на коже выступает пот, охлаждающий ее при испарении. Когда эти механизмы не срабатывают, человек умирает. Звучит просто, но на самом деле это сложный каскадный процесс. Во всех подробностях о нем вы можете узнать в большом исследовании National Geographic о том, как аномальная жара доставит множество неприятностей миллионам людей – и как с этим планируют справляться.