Жара в пустыне Калахари

Здесь, на юге Калахари, уже заметны тревожные признаки глобального потепления. Специалисты из Кейптаунского университета создали климатическую модель, которая показывает, что через десять лет, когда средняя температура на Земле может повыситься на 1,5 градуса Цельсия (именно эту катастрофу призвано предотвратить Парижское соглашение ООН), средняя температура в Ботсване – немного севернее места, где живет Хоупвелл-3, – повысится уже более чем на два градуса. Увеличение среднемировой температуры на три градуса (а температуры в Ботсване – на 4,2 градуса) обернется коллапсом экосистемы пустыни Калахари.

Выход все же есть. Например, во время засухи летом 2012-2013 годов ученые исследовали местных африканских трубкозубов.

Эти животные питаются термитами и живут по соседству с панголинами. Работа ученых показала, что может ждать жизнь в Калахари при изменении климата. Если летние дожди не начнутся, как обычно, вовремя, может развернуться целый каскад бедствий: погибнут зимующие травы, которыми питаются муравьи и термиты, и тогда численность этих насекомых катастрофически сократится, а для всех, кто питается насекомыми, начнется голод. Если засуха и упадок растительности даже в один год оказывается катастрофой для двух насекомоядных видов животных, что тогда принесет движимый повышением температуры и засухами долговременный коллапс всей экосистемы для множества живых организмов – звеньев пищевой цепочки, в основе которой – местные травы?

Калахари – одна из крупнейших песчаных пустынь планеты, неспокойный океан носимых ветром дюн на территориях, принадлежащих сразу нескольким странам – Ботсване, Намибии, ЮАР. Кое-где пески сменяются саванной, которая, в основном, покрыта травой, но иногда здесь все же встречаются случайные деревья: их можно заметить издалека. Здесь, на южной окраине региона, воздушные потоки сформировали серии дюн, которые бесконечно тянутся с севера на юг. Десятилетия земледелия истощили эти земли, а теперь, похоже, свою большую роль сыграет и глобальное потепление. Венди Панейно и Валери Пакоаго который год тщательно изучают жизнь скрытных животных среди дюн: их цель – помочь местным специалистам по охране природы определить сигналы бедствия и помочь лучше сохранить то, что в наши дни осталось от пустыни Калахари.