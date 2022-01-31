Жители Троицка протестуют против вырубки леса

Столичные власти намерены возвести в Троицке школу-гигант на 2100 учеников.

Жители города Троицк в Новой Москве пожаловались на планы застройки знаменитого Троицкого леса. Они обратились в органы государственной власти и в правоохранительные структуры с требованием прекратить работы.

«Под видом удовлетворения социальных потребностей осуществляется захват и уничтожение ценной природной территории, указанное строительство не отвечает интересам и потребностям жителей», – говорится в обращении на имя мэра Москвы Сергея Собянина, которое подписали 3 тысячи человек.

По словам штатного сотрудника Greenpeace в России и руководителя лесного отдела Алексея Ярошенко, столичные власти намерены построить в Троицке большую новую школу на 2100 учеников, детский сад на 350 детей, административно-офисное здание, а также торговый комплекс с гостиницей и сопутствующей инфраструктурой.

Школу-гигант, как окрестили проект журналисты, планируется возвести на месте леса. Он примыкает к жилым районам и является любимым местом отдыха горожан, выступивших против застройки этой территории.

Другой недостаток проекта озвучил ученый и председатель правления региональной общественной организации содействия защите прав детей «Право ребенка» Борис Альтшулер. Он отметил, что планируемое место строительства школы и детского сада входит в зону, где уровень шума от взлетающих и садящихся в аэропорту «Внуково» самолетов превышает безопасный для детей уровень.

Несмотря на это, вырубка и расчистка Троицкого леса уже началась.

Фото: За сохранение Троицкого леса / vk.com

«Самым разумным со стороны городской власти было бы сейчас полное прекращение работ, ведущих к уничтожению Троицкого леса, и начало уважительного диалога с гражданами, которые стараются его защитить», – пишет Ярошенко на сайте Greenpeace в России.

В группе «За сохранение Троицкого леса» в социальной сети «ВКонтакте» пользователи пишут, что обстановка в лесу напряжена. На стройке находятся люди в масках и безо всяких опознавательных знаков. Они толкают активистов, пришедших на защиту леса, и держат их за одежду и рюкзаки, не давая подойти к стройке.

Впрочем, столичные власти в ситуации, сложившейся вокруг Троицкого леса, не видят никакой проблемы.

По словам руководителя Департамента развития новых территорий города Москвы Владимира Жидкина, завершение строительства школы-гиганта и ее сдача в эксплуатацию планируется в 2023 году. При этом необходимая для строительства вырубка леса не нанесет вреда экосистеме Троицка.

«Ввод школы будет способствовать ликвидации сложившегося дефицита ученических мест на территории городского округа Троицк. Земельный участок, предусмотренный под размещение школы учащихся, расположен вне границ особо охраняемых зеленых территорий», – подчеркнул Жидкин.