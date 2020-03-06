Зима 2019/2020 стала самой теплой в истории Европы

По данным Службы изменения климата Европейского союза Copernicus, средняя температура в период с декабря по февраль была на 3,4 °C выше по сравнению со средним показателем для зимнего времени.
Январь стал самым теплым в истории континента, причем в некоторых районах от Норвегии до России температура была выше примерно на 6 °C по сравнению со средними показателями 1981–2010 годов. Температура в феврале, в свою очередь, была на 3,9 °C выше, чем средний показатель за февраль.
🔴🌡️ Past winter (12/2019 to 02/2020) was the warmest on record in #Europe, almost 1.4 °C warmer than 2015/2016.— Copernicus EU (@CopernicusEU) March 5, 2020
February 2020 was the second hottest on record globally, cooler by only 0.1 °C compared to 2016, as reported by our #ClimateChange Service.
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Необычайно теплая зима привела к снижению спроса на энергию, в результате чего упали цены на природный газ и уголь. Цены на газ по всему Атлантическому региону приближаются к своему самому низкому уровню за более чем два десятилетия в связи с избытком топлива, а рост спроса находится под угрозой из-за замедления темпов развития мировой экономики и вспышки коронавируса.
Температурные показатели 2019 года уступают лишь 2016 году. По данным Всемирной метеорологической организации, температура в 2020 году, скорее всего, поднимется выше среднего исторического показателя.