Зима 2019/2020 стала самой теплой в истории Европы

По данным Службы изменения климата Европейского союза Copernicus, средняя температура в период с декабря по февраль была на 3,4 °C выше по сравнению со средним показателем для зимнего времени.

Январь стал самым теплым в истории континента, причем в некоторых районах от Норвегии до России температура была выше примерно на 6 °C по сравнению со средними показателями 1981–2010 годов. Температура в феврале, в свою очередь, была на 3,9 °C выше, чем средний показатель за февраль.