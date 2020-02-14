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Экология и климат

Зима в Москве закончится, не начавшись: прогноз климатолога

14 февраля 2020
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Фото: pixabay.com
Морозов больше не предвидится.

Владимир Семёнов — заместитель директора Института физики атмосферы им. А.Обухова Российской академии наук (РАН) и заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН — рассказал, какая погода ожидается в московском регионе в ближайшее время.

«Теплая погода сейчас связана с североатлантическим колебанием — сейчас индекс переноса с Северной Атлантики на континент атмосферного воздуха очень высокий. Такие колебания будут и были всегда. Этот положительный индекс североатлантического колебания, по прогнозам, продолжится до конца февраля, а в марте уже наступит и астрономическая, и календарная весна, будет приходить много тепла», — рассказал Семёнов.

«Думаю, зима уже закончилась, и мы в какой-то степени переходим в весну; морозов, я думаю, уже не будет. Даже если будут вторжения холодных арктических масс, то высокое теплое солнышко, ясная погода – и уже все начинает таять», – Владимир Семёнов.

По прогнозам Гидрометцентра России, уходящая зима станет самой теплой в столице за всю историю метеонаблюдений. Минимальная температура в Москве этой зимой была зафиксирована в ночь на 8 февраля и составила минус 13,3°C.