Зима в Москве закончится, не начавшись: прогноз климатолога

Владимир Семёнов — заместитель директора Института физики атмосферы им. А.Обухова Российской академии наук (РАН) и заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН — рассказал, какая погода ожидается в московском регионе в ближайшее время.

«Теплая погода сейчас связана с североатлантическим колебанием — сейчас индекс переноса с Северной Атлантики на континент атмосферного воздуха очень высокий. Такие колебания будут и были всегда. Этот положительный индекс североатлантического колебания, по прогнозам, продолжится до конца февраля, а в марте уже наступит и астрономическая, и календарная весна, будет приходить много тепла», — рассказал Семёнов.