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В Москве открылась фотовыставка «Гренада – остров специй»

04 октября 2019
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Фото: Алексей Данилкин
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Специальная гостья, которая прилетела из Гренады – певица Дженни Джеремайя
Фото: Алексей Данилкин
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Главный редактор National Geographic Traveler Иван Васин
Фото: Алексей Данилкин
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Чрезвычайный и Полномочный посол Гренады в РФ Олег Фирер
Фото: Алексей Данилкин
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Выступление группы International Band
Фото: Алексей Данилкин
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Выступление шоу барабанщиков Samba Real
Фото: Алексей Данилкин
Торжественное мероприятие состоялось 2 октября на территории посольства Гренады

В представлении большинства людей Гренада остается загадкой, хотя на самом деле она гораздо ближе, чем кажется. Более того, в сентябре 2019 года Россия и Гренада отмечают сорокалетний юбилей установления дипломатических отношений, а значит, самое время познакомиться с этой волшебной страной поближе. 

Для этого журнал «National Geographic Россия» совместно с Посольством Гренады в РФ организовал фотовыставку «Гренада – остров специй». Экспозиция, состоящая из 50 фоторабот, наглядно рассказывает об этом идиллическом уголке с особой культурой, природой, национальной кухней и историей.

Гренада. Фото: Офис по туризму
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Известная европейцам с начала 17 века, внешне беззаботная и веселая, за годы своего существования Гренада пережила нелегкую историю многочисленных политических переворотов и интервенций. Поэтому культура Гренады стала результатом влияния как европейских, так и африканских традиций, языков и религий, пульсирующих в ритме калипсо. 

Несмотря на свою небольшую площадь, Гренада считается одним из самых красивых мест на земле: благодаря тропическому климату и вулканическому происхождению, здесь раскинулись вечнозелёные леса с ценными породами деревьев, а чистейшие пляжи, озёра и водопады сохранились в первозданно чистом виде. Именно в Гренаде был создан первый в мире подводный парк скульптур, основанный Джейсоном Тейлором.

Экспозиция открылась на территории посольства Гренады 2 октября, а 7 октября переместится на Никольскую улицу, дом 4.

С приветственным словом выступили главный редактор National Geographic Traveler Иван Васин, Чрезвычайный и Полномочный посол Гренады в РФ Олег Фирер, а также заместитель директора латиноамериканского департамента МИД РФ Алексей Лабецкий.

Иван Васин
Главный редактор National Geographic Traveler Иван Васин
Фото: Алексей Данилкин
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Чрезвычайный и Полномочный посол Гренады в РФ Олег Фирер
Фото: Алексей Данилкин

Мероприятие прошло в формате мини-фестиваля: настроение карибского карнавала создавали зажигательные выступления группы International Band и артистов шоу барабанщиков Samba Real. Украшением мероприятия стало выступление обворожительной певицы Дженни Джеремайа, которая специально прилетела в Москву по такому случаю.

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Фото: Алексей Данилкин
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Фото: Алексей Данилкин

Выставка откроется на Никольской улице, дом 4, с 7 октября и продлится до 30 октября. Вход – свободный, время работы – круглосуточно.