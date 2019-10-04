В Москве открылась фотовыставка «Гренада – остров специй»

В представлении большинства людей Гренада остается загадкой, хотя на самом деле она гораздо ближе, чем кажется. Более того, в сентябре 2019 года Россия и Гренада отмечают сорокалетний юбилей установления дипломатических отношений, а значит, самое время познакомиться с этой волшебной страной поближе.

Для этого журнал «National Geographic Россия» совместно с Посольством Гренады в РФ организовал фотовыставку «Гренада – остров специй». Экспозиция, состоящая из 50 фоторабот, наглядно рассказывает об этом идиллическом уголке с особой культурой, природой, национальной кухней и историей.