В Москве открылась фотовыставка «Гренада – остров специй»
В представлении большинства людей Гренада остается загадкой, хотя на самом деле она гораздо ближе, чем кажется. Более того, в сентябре 2019 года Россия и Гренада отмечают сорокалетний юбилей установления дипломатических отношений, а значит, самое время познакомиться с этой волшебной страной поближе.
Для этого журнал «National Geographic Россия» совместно с Посольством Гренады в РФ организовал фотовыставку «Гренада – остров специй». Экспозиция, состоящая из 50 фоторабот, наглядно рассказывает об этом идиллическом уголке с особой культурой, природой, национальной кухней и историей.
Известная европейцам с начала 17 века, внешне беззаботная и веселая, за годы своего существования Гренада пережила нелегкую историю многочисленных политических переворотов и интервенций. Поэтому культура Гренады стала результатом влияния как европейских, так и африканских традиций, языков и религий, пульсирующих в ритме калипсо.
Несмотря на свою небольшую площадь, Гренада считается одним из самых красивых мест на земле: благодаря тропическому климату и вулканическому происхождению, здесь раскинулись вечнозелёные леса с ценными породами деревьев, а чистейшие пляжи, озёра и водопады сохранились в первозданно чистом виде. Именно в Гренаде был создан первый в мире подводный парк скульптур, основанный Джейсоном Тейлором.
Экспозиция открылась на территории посольства Гренады 2 октября, а 7 октября переместится на Никольскую улицу, дом 4.
С приветственным словом выступили главный редактор National Geographic Traveler Иван Васин, Чрезвычайный и Полномочный посол Гренады в РФ Олег Фирер, а также заместитель директора латиноамериканского департамента МИД РФ Алексей Лабецкий.
Мероприятие прошло в формате мини-фестиваля: настроение карибского карнавала создавали зажигательные выступления группы International Band и артистов шоу барабанщиков Samba Real. Украшением мероприятия стало выступление обворожительной певицы Дженни Джеремайа, которая специально прилетела в Москву по такому случаю.
Выставка откроется на Никольской улице, дом 4, с 7 октября и продлится до 30 октября. Вход – свободный, время работы – круглосуточно.