«На солнечной стороне: другие Мальдивы» – у нас новая фотовыставка!

В выставку «На солнечной стороне: другие Мальдивы» вошли 32 фотографии – наглядное доказательство природного великолепия архипелага.

Например, воды, омывающие Мальдивы – это самостоятельная достопримечательность, ради которой сюда ежегодно приезжают дайверы со всего мира. Неудивительно: помимо разнообразной подводной фауны (одних только видов рыб здесь более 1000, а также китов, дельфинов, черепах и других морских обитателей), своей красочностью и разнообразием впечатляют коралловые рифы.

За Мальдивами прочно закрепилась репутация места, где можно провести свадебное путешествие. Но не стоит забывать о том, что сюда можно приезжать и ради активных видов развлечений, отличной кухни, знакомства с местной культурой, всевозможных ретритов и многого другого. Мальдивы подходят всем, ведь чтобы насладиться радостями этого райского места, совсем не обязательно останавливаться в роскошных дорогостоящих отелях. Гостевые дома и небольшие семейные отели – прекрасная и доступная альтернатива. Между прочим, даже в этом году на Мальдивах побывало почти 110 тысяч российских туристов!