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«На солнечной стороне: другие Мальдивы» – у нас новая фотовыставка!

National Geographic Россия
18 июня 2021
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National Geographic Traveler и Национальный туристический офис «Visit Maldives» вместе открыли на Тверском бульваре классную и солнечную выставку о Мальдивах.

Тропики в центре Москвы? Легко! 

16 июня журнал National Geographic Traveler совместно с Национальным туристическим офисом Мальдив «Visit Maldives» открыли уличную выставку «На солнечной стороне: другие Мальдивы». Экспозицию можно посетить до 30 июня включительно. Входной билет не потребуется: выставка размещается под открытом небом на Тверском бульваре и будет доступна всем желающим круглосуточно и абсолютно бесплатно.

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Kurumba Maldives

В уже полюбившемся и привычном для москвичей стиле National Geographic Traveler снова рассказывает об интересных направлениях. На этот раз издание о путешествиях предлагает всем, кто не решался посетить «коралловое» государство, раз и навсегда развеять свои сомнения, а тем, кто уже бывал там – снова услышать его манящий голос.

В выставку «На солнечной стороне: другие Мальдивы» вошли 32 фотографии – наглядное доказательство природного великолепия архипелага.

Например, воды, омывающие Мальдивы – это самостоятельная достопримечательность, ради которой сюда ежегодно приезжают дайверы со всего мира. Неудивительно: помимо разнообразной подводной фауны (одних только видов рыб здесь более 1000, а также китов, дельфинов, черепах и других морских обитателей), своей красочностью и разнообразием впечатляют коралловые рифы.

За Мальдивами прочно закрепилась репутация места, где можно провести свадебное путешествие. Но не стоит забывать о том, что сюда можно приезжать и ради активных видов развлечений, отличной кухни, знакомства с местной культурой, всевозможных ретритов и многого другого. Мальдивы подходят всем, ведь чтобы насладиться радостями этого райского места, совсем не обязательно останавливаться в роскошных дорогостоящих отелях. Гостевые дома и небольшие семейные отели – прекрасная и доступная альтернатива. Между прочим, даже в этом году на Мальдивах побывало почти 110 тысяч российских туристов!

Где? Тверской бульвар (за памятником К.А.Тимирязеву)

Когда? C 16 по 30 июня 2021

Часы работы? Круглосуточно

Сколько? Бесплатно

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Сакис Пападопулос

В экспозицию вошли снимки следующих фотографов: 

  • Иван Дементиевский
  • Хасан Ишан
  • Мохамед Рижан
  • Левенте Бодо
  • Томас Эдвард Фаллон
  • Сакис Пападопулос
  • Карен Спийкер
  • Зуваан Масверия
  • Мохамед Муха
  • Оливер фон Олнхаузен
  • Феликс Хаг

Вместе с Национальным туристическим офисом Мальдив «Visit Maldives» мы приглашаем всех собственными глазами увидеть многогранную красоту Мальдивского архипелага и загореться идеей на следующий отпуск.

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