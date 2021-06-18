«На солнечной стороне: другие Мальдивы» – у нас новая фотовыставка!

Тропики в центре Москвы? Легко!
16 июня журнал National Geographic Traveler совместно с Национальным туристическим офисом Мальдив «Visit Maldives» открыли уличную выставку «На солнечной стороне: другие Мальдивы». Экспозицию можно посетить до 30 июня включительно. Входной билет не потребуется: выставка размещается под открытом небом на Тверском бульваре и будет доступна всем желающим круглосуточно и абсолютно бесплатно.
В уже полюбившемся и привычном для москвичей стиле National Geographic Traveler снова рассказывает об интересных направлениях. На этот раз издание о путешествиях предлагает всем, кто не решался посетить «коралловое» государство, раз и навсегда развеять свои сомнения, а тем, кто уже бывал там – снова услышать его манящий голос.
В выставку «На солнечной стороне: другие Мальдивы» вошли 32 фотографии – наглядное доказательство природного великолепия архипелага.
Например, воды, омывающие Мальдивы – это самостоятельная достопримечательность, ради которой сюда ежегодно приезжают дайверы со всего мира. Неудивительно: помимо разнообразной подводной фауны (одних только видов рыб здесь более 1000, а также китов, дельфинов, черепах и других морских обитателей), своей красочностью и разнообразием впечатляют коралловые рифы.
За Мальдивами прочно закрепилась репутация места, где можно провести свадебное путешествие. Но не стоит забывать о том, что сюда можно приезжать и ради активных видов развлечений, отличной кухни, знакомства с местной культурой, всевозможных ретритов и многого другого. Мальдивы подходят всем, ведь чтобы насладиться радостями этого райского места, совсем не обязательно останавливаться в роскошных дорогостоящих отелях. Гостевые дома и небольшие семейные отели – прекрасная и доступная альтернатива. Между прочим, даже в этом году на Мальдивах побывало почти 110 тысяч российских туристов!
Где? Тверской бульвар (за памятником К.А.Тимирязеву)
Когда? C 16 по 30 июня 2021
Часы работы? Круглосуточно
Сколько? Бесплатно
В экспозицию вошли снимки следующих фотографов:
- Иван Дементиевский
- Хасан Ишан
- Мохамед Рижан
- Левенте Бодо
- Томас Эдвард Фаллон
- Сакис Пападопулос
- Карен Спийкер
- Зуваан Масверия
- Мохамед Муха
- Оливер фон Олнхаузен
- Феликс Хаг
Вместе с Национальным туристическим офисом Мальдив «Visit Maldives» мы приглашаем всех собственными глазами увидеть многогранную красоту Мальдивского архипелага и загореться идеей на следующий отпуск.