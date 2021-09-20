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National Geographic Россия №212, сентябрь 2021
National Geographic Traveler № 2 (79), июнь – август 2021
Наши выставки

«Открой свою Корею»: на Арбате появилась наша новая выставка

National Geographic Россия
20 сентября 2021
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Фото: Andong Hahoe Mask Dance
Выставка организована журналом «National Geographic Traveler» вместе с Национальной организацией туризма Кореи.

17 сентября в самом центре Москвы открылась новая выставка Национальной организации туризма Кореи и журнала National Geographic Traveler – «Открой свою Корею». Фотовыставка продлится до 17 декабря и будет доступна всем желающим круглосуточно и бесплатно. 

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Фотовыставка «Открой свою Корею» проходит в рамках взаимного культурного обмена между Россией и Южной Кореей, приуроченного к тридцатилетию дипломатических отношений между странами. Ключевое значение представленных фотографий на выставке – знакомство с Южной Кореей и её уникальной культурой, и природой.

Фотографии окунают в атмосферу Сеула, Пусана, Кёнджу, Пхёнчхана и других городов. Можно посмотреть на остров Чеджудо, Намисом и другие природные достопримечательности – эти места туристов со всего мира не только своей красотой, но и историей.

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Алексей Данилкин На фото слева направо: Господин Ким Квангхи – директор Московского представительства Национальной организации туризма Кореи, Госпожа Ви Мён Чже – полномочный министр, советник, директор Культурного центра Посольства Республики Корея в РФ, Демьян Смилевец – начальник управления международного сотрудничества Федерального агентства по туризму, Андрей Паламарчук – главный редактор «National Geographic Россия»

На территории Кореи расположено множество объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Сегодня в списке значатся 15 наименований, из которых 13 – объекты культурного и 2 – объекты природного наследия, а также 21 объект нематериального культурного наследия.

Невероятной красоты королевские дворцы, буддийские храмы, традиционная музыка и национальные представления, а также знаменитая корейская кухня, которая уже сумела покорить сердца многих – все это можно будет увидеть на экспозиции. Для более глубокого знакомства с культурой Южной Кореи под каждой фотографией есть специальный QR-код с аудиогидом.

«Мы очень рады представить Корею на нашей фотовыставке. Пока из-за непростой ситуации с COVID-19 путешествия в Корею недоступны, поэтому мы приглашаем всех познакомиться с нашей страной через замечательные фотоработы и узнать больше с помощью аудиогида. И, конечно, надеемся увидеться с вами в Корее уже в ближайшем будущем», – Ким Квангхи, директор Московского представительства Национальной организации туризма Кореи.
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На фото слева направо: Демьян Смилевец – начальник управления международного сотрудничества Федерального агентства по туризму, Господин Ким Квангхи – директор Московского представительства Национальной организации туризма Кореи
Фото: Алексей Данилкин
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Фото: Алексей Данилкин

Для посетителей на выставке подготовлена фотозона, где можно будет сделать кадры на память. А также, загрузив это фото в инстаграм и отметив специальный хештег #откройсвоюкорею2021, вы получите шанс выиграть крутой фитнес-браслет. Следите за новостями в инстаграме @visitkorea.ru.

Приглашаем всех познакомиться с богатой культурой и историей Южной Кореи вместе с Национальной организацией туризма Кореи и журналом National Geographic Traveler!

Когда? 17 сентября – 17 декабря
Где? Арбат, 33 (напротив входа в библиотеку «Дом А.Ф. Лосева»)
Сколько? Бесплатно

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