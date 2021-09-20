«Открой свою Корею»: на Арбате появилась наша новая выставка

Фотовыставка «Открой свою Корею» проходит в рамках взаимного культурного обмена между Россией и Южной Кореей, приуроченного к тридцатилетию дипломатических отношений между странами. Ключевое значение представленных фотографий на выставке – знакомство с Южной Кореей и её уникальной культурой, и природой.

Фотографии окунают в атмосферу Сеула, Пусана, Кёнджу, Пхёнчхана и других городов. Можно посмотреть на остров Чеджудо, Намисом и другие природные достопримечательности – эти места туристов со всего мира не только своей красотой, но и историей.