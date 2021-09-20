«Открой свою Корею»: на Арбате появилась наша новая выставка

17 сентября в самом центре Москвы открылась новая выставка Национальной организации туризма Кореи и журнала National Geographic Traveler – «Открой свою Корею». Фотовыставка продлится до 17 декабря и будет доступна всем желающим круглосуточно и бесплатно.
Фотовыставка «Открой свою Корею» проходит в рамках взаимного культурного обмена между Россией и Южной Кореей, приуроченного к тридцатилетию дипломатических отношений между странами. Ключевое значение представленных фотографий на выставке – знакомство с Южной Кореей и её уникальной культурой, и природой.
Фотографии окунают в атмосферу Сеула, Пусана, Кёнджу, Пхёнчхана и других городов. Можно посмотреть на остров Чеджудо, Намисом и другие природные достопримечательности – эти места туристов со всего мира не только своей красотой, но и историей.
На территории Кореи расположено множество объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Сегодня в списке значатся 15 наименований, из которых 13 – объекты культурного и 2 – объекты природного наследия, а также 21 объект нематериального культурного наследия.
Невероятной красоты королевские дворцы, буддийские храмы, традиционная музыка и национальные представления, а также знаменитая корейская кухня, которая уже сумела покорить сердца многих – все это можно будет увидеть на экспозиции. Для более глубокого знакомства с культурой Южной Кореи под каждой фотографией есть специальный QR-код с аудиогидом.
Для посетителей на выставке подготовлена фотозона, где можно будет сделать кадры на память. А также, загрузив это фото в инстаграм и отметив специальный хештег #откройсвоюкорею2021, вы получите шанс выиграть крутой фитнес-браслет. Следите за новостями в инстаграме @visitkorea.ru.
Приглашаем всех познакомиться с богатой культурой и историей Южной Кореи вместе с Национальной организацией туризма Кореи и журналом National Geographic Traveler!
Когда? 17 сентября – 17 декабря
Где? Арбат, 33 (напротив входа в библиотеку «Дом А.Ф. Лосева»)
Сколько? Бесплатно