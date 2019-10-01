Приглашаем на фотовыставку «Красная Поляна. Что это для тебя?»

На открытии выставки 4 октября выступит издатель журналов «National Geographic Россия» и «National Geographic Traveler Россия» Ирина Ковалевич, а также генеральный директор курорта Красная Поляна Андрей Круковский.

Горный курорт Красная Поляна, расположенный на отрогах Кавказских гор, круглый год привлекает миллионы туристов со всего мира. Северные склоны хребта Аибга с их невероятным рельефом – это восхитительные пейзажи, могучие вековые леса, неповторимые горные хребты и скалы, равнинные полотна ярких альпийских лугов. Фотовыставка «Красная Поляна. Что это для тебя?» расскажет о невероятной силе этого места и покажет горный курорт во всем разнообразии.



Фото: Артем Ронин

Мы отобрали 40 лучших работ фотографов, отражающих неповторимые ландшафты и красоту Красной Поляны. Захватывающие дух виды заснеженных склонов завораживают, голубизна неба сменяется звездным куполом, а цветущие луга соседствуют с молчаливым величием седых гор. Глядя на эти фото, можно услышать хруст снега под подошвой лыжных ботинок и шум горных водопадов. Учащенный пульс после целого дня, насыщенного активными развлечениями на свежем воздухе, перетекает в размеренную расслабленность, в энергию умиротворения и покоя. Здесь можно кататься на горнолыжных склонах с декабря до июля, а в летнее время гулять, заниматься трекингом и любоваться водопадами.

По традиции на открытие выставки организаторы подготовили насыщенную программу: всех посетителей ждут угощения от ресторана «Чичико», а также выступление кавер-группы «Жюль Верн».

Фотовыставка под открытым небом «Красная Поляна. Что это для тебя?» пройдет с 4 по 14 октября на Тверском бульваре.