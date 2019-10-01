Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
Журнал №192, сентябрь 2019
Журнал №70, июнь–август 2019
Это новый сайт National Geographic Россия. Пока мы работаем в режиме бета-тестирования.
Если у вас возникли сложности при работе с сайтом, напишите нам: new-ng@yasno.media
Наши выставки

Приглашаем на фотовыставку «Красная Поляна. Что это для тебя?»

01 октября 2019
Красная Поляна. Татьяна Лещинская
Фото: Татьяна Лещинская
Красная Поляна. Вадим Сарвазян
Фото: Вадим Сарвазян

На открытии выставки 4 октября выступит издатель журналов «National Geographic Россия» и «National Geographic Traveler Россия» Ирина Ковалевич, а также генеральный директор курорта Красная Поляна Андрей Круковский. 

Горный курорт Красная Поляна, расположенный на отрогах Кавказских гор, круглый год привлекает миллионы туристов со всего мира. Северные склоны хребта Аибга с их невероятным рельефом – это восхитительные пейзажи, могучие вековые леса, неповторимые горные хребты и скалы, равнинные полотна ярких альпийских лугов. Фотовыставка «Красная Поляна. Что это для тебя?» расскажет о невероятной силе этого места и покажет горный курорт во всем разнообразии. 

Красная Поляна. Артем Ронин
Фото: Артем Ронин

Мы отобрали 40 лучших работ фотографов, отражающих неповторимые ландшафты и красоту Красной Поляны. Захватывающие дух виды заснеженных склонов завораживают, голубизна неба сменяется звездным куполом, а цветущие луга соседствуют с молчаливым величием седых гор. Глядя на эти фото, можно услышать хруст снега под подошвой лыжных ботинок и шум горных водопадов. Учащенный пульс после целого дня, насыщенного активными развлечениями на свежем воздухе, перетекает в размеренную расслабленность, в энергию умиротворения и покоя. Здесь можно кататься на горнолыжных склонах с декабря до июля, а в летнее время гулять, заниматься трекингом и любоваться водопадами. 

По традиции на открытие выставки организаторы подготовили насыщенную программу: всех посетителей ждут угощения от ресторана «Чичико», а также выступление кавер-группы «Жюль Верн»

Фотовыставка под открытым небом «Красная Поляна. Что это для тебя?» пройдет с 4 по 14 октября на Тверском бульваре.

Время работы – круглосуточно, вход – свободный.

Дельфины выбросились на берег
Природа
Сотни дельфинов выбросились на берег в Западной Африке. Люди пытались их спасти
Красная Поляна. Татьяна Лещинская
Наши выставки
Приглашаем на фотовыставку «Красная Поляна. Что это для тебя?»
65439.jpg
Наука
Транспортный Boeing C-17 пролетает между небоскребами: 360-видео
Протокластер из 12 древнейших галактик
Космос
Астрономы обнаружили древнейшие галактики. Их свет шел к Земле 13 миллиардов лет
default.png
Европа
Я люблю театр. Куда мне съездить этой осенью?
SRI_17_123 - Sunset.jpg
Калейдоскоп
Riu Sri Lanka: подлинное цейлонское гостеприимство
Обрушившийся мост на Тайване
Происшествия
В Тайване под автоцистерной рухнул мост: видео
Бочки с вином
Наука
Изменение климата меняет вкус французского вина
Сбежавший из тюрьмы китаец 17 лет скрывался в пещере
Человек
Сбежавший из тюрьмы китаец 17 лет скрывался в пещере. Он разучился общаться с людьми