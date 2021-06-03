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«Тенерифе, сокровище Испании»: наша новая выставка открылась на Тверском бульваре

National Geographic Россия
03 июня 2021
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Журнал National Geographic Traveler и Национальный туристический офис «Turismo de Tenerife» представляют фотовыставку, где остров Тенерифе – жемчужина Канарских островов – запечатлен во всей красе.

На Тверском бульваре появился портал в Испанию: 1 июня журнал National Geographic Traveler совместно с Национальным туристическим офисом «Turismo de Tenerife» открыли уличную выставку «Тенерифе: природное сокровище Испании». Экспозицию можно будет посетить до 15 июня включительно. Входной билет не потребуется: выставка размещается прямо под открытом небом на Тверском бульваре и доступна всем желающим круглосуточно и абсолютно бесплатно.

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Выставка размещается прямо под открытом небом на Тверском бульваре
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Победитель посвященного Тенерифе фотоконкурса – Евгений Антонов (справа) и Иван Васин, главный редактор журнала National Geographic Traveler Россия
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Мария Чепля, сотрудница представительства офиса по туризму Тенерифе в Москве

Выставку «Тенерифе: природное сокровище Испании» составляют 32 фотографии, отобранные по итогам одноименного конкурса, который проходил на нашем сайте в апреле 2021 года. По условиям конкурса к участию принимались фото, снятые на территории острова и отражающие его колорит. Как и ожидалось, львиная доля снимков – это пейзажи: скалы, пляжи, вулканы, леса и рассветы над морской гладью. Но мы этим ничуть не разочарованы! 

Лучшей была признана работа Евгения Антонова «На склоне вулкана Тейде». Заслуженный приз победителя – поездка на Тенерифе на двоих. Дмитрий Хмелик и Михаил Лежнев, занявшие второе и третье место, получат аппетитные гастрономические наборы прямиком из Тенерифе.

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Грандиозная тень вулкана Тейде на холсте заката! Эта работа заняла первое место на фотоконкурсе, посвященном Тенерифе
Фото: Евгений Антонов
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Объятия стихии в природном бассейне Чарко де ла Лах и 3-е место на нашем фотоконкурсе.
Фото: Михаил Лежнев
Световое представление над Тенерифе
Световое представление над деревней Амальсига, приютившейся на фоне монументальной глыбы горы Monte Taborno. Эта работа заняла второе место на нашем фотоконкурсе о красотах Тенерифе.
Фото: Дмитрий Хмелик
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Тенерифе – это удивительной красоты остров, входящий в состав Канарского архипелага. Сюда едут взобраться на один из главных вулканов Европы и замереть от восхищения в окружении инопланетных пейзажей, побродить по реликтовым лесам, подышать целебным воздухом среди эндемичных канарских сосен, получить ударную дозу адреналина в одном из лучших аквапарков мира и настоящее гастрономическое наслаждение от фантастической кухни. Впрочем, это лишь вершина огромного айсберга под названием Тенерифе, жемчужины Канарских островов и всей Испании, которому и посвящен новый фотопроект National Geographic Traveler.

Также этим летом выставку «Тенерифе: природное сокровище Испании» можно будет посетить и в Санкт-Петербурге. Когда и где – сообщим отдельно. Ждем вас! 

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Где? Тверской бульвар (за памятником К. А. Тимирязеву)

Когда? С 1 по 15 июня 2021, круглосуточно 

Сколько? Бесплатно!

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