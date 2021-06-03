«Тенерифе, сокровище Испании»: наша новая выставка открылась на Тверском бульваре

Выставку «Тенерифе: природное сокровище Испании» составляют 32 фотографии, отобранные по итогам одноименного конкурса, который проходил на нашем сайте в апреле 2021 года. По условиям конкурса к участию принимались фото, снятые на территории острова и отражающие его колорит. Как и ожидалось, львиная доля снимков – это пейзажи: скалы, пляжи, вулканы, леса и рассветы над морской гладью. Но мы этим ничуть не разочарованы!

Лучшей была признана работа Евгения Антонова «На склоне вулкана Тейде». Заслуженный приз победителя – поездка на Тенерифе на двоих. Дмитрий Хмелик и Михаил Лежнев, занявшие второе и третье место, получат аппетитные гастрономические наборы прямиком из Тенерифе.