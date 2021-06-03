«Тенерифе, сокровище Испании»: наша новая выставка открылась на Тверском бульваре

На Тверском бульваре появился портал в Испанию: 1 июня журнал National Geographic Traveler совместно с Национальным туристическим офисом «Turismo de Tenerife» открыли уличную выставку «Тенерифе: природное сокровище Испании». Экспозицию можно будет посетить до 15 июня включительно. Входной билет не потребуется: выставка размещается прямо под открытом небом на Тверском бульваре и доступна всем желающим круглосуточно и абсолютно бесплатно.
Выставку «Тенерифе: природное сокровище Испании» составляют 32 фотографии, отобранные по итогам одноименного конкурса, который проходил на нашем сайте в апреле 2021 года. По условиям конкурса к участию принимались фото, снятые на территории острова и отражающие его колорит. Как и ожидалось, львиная доля снимков – это пейзажи: скалы, пляжи, вулканы, леса и рассветы над морской гладью. Но мы этим ничуть не разочарованы!
Лучшей была признана работа Евгения Антонова «На склоне вулкана Тейде». Заслуженный приз победителя – поездка на Тенерифе на двоих. Дмитрий Хмелик и Михаил Лежнев, занявшие второе и третье место, получат аппетитные гастрономические наборы прямиком из Тенерифе.
Тенерифе – это удивительной красоты остров, входящий в состав Канарского архипелага. Сюда едут взобраться на один из главных вулканов Европы и замереть от восхищения в окружении инопланетных пейзажей, побродить по реликтовым лесам, подышать целебным воздухом среди эндемичных канарских сосен, получить ударную дозу адреналина в одном из лучших аквапарков мира и настоящее гастрономическое наслаждение от фантастической кухни. Впрочем, это лишь вершина огромного айсберга под названием Тенерифе, жемчужины Канарских островов и всей Испании, которому и посвящен новый фотопроект National Geographic Traveler.
Также этим летом выставку «Тенерифе: природное сокровище Испании» можно будет посетить и в Санкт-Петербурге. Когда и где – сообщим отдельно. Ждем вас!
Где? Тверской бульвар (за памятником К. А. Тимирязеву)
Когда? С 1 по 15 июня 2021, круглосуточно
Сколько? Бесплатно!