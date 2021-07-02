Уличная фотовыставка «Тенерифе: природное сокровище Испании» теперь в Санкт-Петербурге
30 июня в Центральном парке культуры и отдыха им. С.М. Кирова открылась уличная фотовыставка «Тенерифе: природное сокровище Испании». Экспозиция бесплатна и доступна всем желающим во дворе между Оранжерейным и Конюшенным корпусами до 13 июля, включительно.
На фотовыставке можно увидеть все природное великолепие популярного испанского курорта: скалы, пляжи, вулканы, леса и рассветы над морской гладью. Фотографии, представленные в выставке, были отобраны по итогам одноименного конкурса, который проходил на сайте Nat-geo.ru в апреле 2021 года. К участию принимались фотографии, снятые на территории острова и отражающие его колорит.
Победителем конкурса стал Евгений Антонов с работой «На склоне вулкана Тейде», за которую он получил заслуженную награду в виде поездки на Тенерифе на двоих. Занявшие второе и третье место участники — Дмитрий Хмелик и Михаил Лежнев — получили аппетитные гастрономические наборы прямиком из Тенерифе.
Тенерифе — это одно из самых любимых направлений среди российских туристов. Неудивительно, что на фотоконкурс поступило столько прекрасных фотографий от очарованных красотой этого острова путешественников. Ведь сюда приезжают не только ради морских пейзажей: природа жемчужины Канарского архипелага поражает своим многообразием. На Тенерифе можно покорить один из главных вулканов Европы, окунуться в расслабление, гуляя по реликтовым лесам, подышать целебным воздухом среди эндемичных канарских сосен. Впрочем, это лишь вершина огромного айсберга под названием Тенерифе, которому и посвящен новый фотопроект National Geographic Traveler.
Приходите на выставку и насладитесь удивительной красотой этого уголка нашей планеты!
Где? Центральный парк культуры и отдыха им. С. М. Кирова (двор между Оранжерейным и Конюшенным корпусами)
Когда? С 30 июня по 13 июля
Сколько? Бесплатно