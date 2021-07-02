Уличная фотовыставка «Тенерифе: природное сокровище Испании» теперь в Санкт-Петербурге

30 июня в Центральном парке культуры и отдыха им. С.М. Кирова открылась уличная фотовыставка «Тенерифе: природное сокровище Испании». Экспозиция бесплатна и доступна всем желающим во дворе между Оранжерейным и Конюшенным корпусами до 13 июля, включительно.

На фотовыставке можно увидеть все природное великолепие популярного испанского курорта: скалы, пляжи, вулканы, леса и рассветы над морской гладью. Фотографии, представленные в выставке, были отобраны по итогам одноименного конкурса, который проходил на сайте Nat-geo.ru в апреле 2021 года. К участию принимались фотографии, снятые на территории острова и отражающие его колорит.

Победителем конкурса стал Евгений Антонов с работой «На склоне вулкана Тейде», за которую он получил заслуженную награду в виде поездки на Тенерифе на двоих. Занявшие второе и третье место участники — Дмитрий Хмелик и Михаил Лежнев — получили аппетитные гастрономические наборы прямиком из Тенерифе.