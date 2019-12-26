Журнал «National Geographic Россия» проводит конкурс «Дикая природа России» уже в девятый раз. За это время вокруг конкурса образовалось сообщество, в которое вошли как профессиональные фотографы, так и начинающие авторы. В этом году для участия в конкурсе на сайт Nat-geo.ru было загружено более 40 тысяч работ, распределенных по 11 номинациям.

Новинкой 2019 года стала специальная номинация «Совершенство от природы» от партнёра проекта – компании Subaru. Фотографам была предоставлена возможность продемонстрировать свой талант и запечатлеть совершенство природы через призму объектива.

В конце октября в московском отеле Chekhoff Moscow состоялось заседание жюри конкурса, на котором были определены победители. В состав жюри вошли:

Нина Гомиашвили (фотограф и основатель фотогалереи POBEDA в Москве);

Сергей Горшков (всемирно известный фотограф и постоянный автор National Geographic);

Ирина Журавлева (продюсер и режиссер документального фильма «Медведи Камчатки. Начало жизни», руководитель студии LESFILM и арт-проекта «ЛЕС»);

Андрей Каменев (шеф-фотограф «National Geographic Россия»);

Андрей Паламарчук (главный редактор журнала «National Geographic Россия»)

Даррен Смит (заместитель директора международных изданий National Geographic);

Александр Тягны-Рядно (фотограф, куратор, блогер и преподаватель);

Игорь Шпиленок (фотограф-натуралист, основатель и первый директор заповедника «Брянский лес»);

Сергей Рязанский (российский летчик-космонавт, первый в мире учёный — командир космического корабля, автор книг о космосе и профессиональный аэрокосмический фотограф).

Ведущим церемонии подведения итогов стал Юрий Сазонов.