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В Москве открылась фотовыставка по итогам конкурса «Дикая природа России–2019»: список победителей

26 декабря 2019
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«Плывущий по лесу»
Фото: Дмитрий Вилюнов – абсолютный победитель конкурса «Дикая природа России»
25 декабря в Государственном Дарвиновском музее (Вавилова, 57) состоялась церемония награждения победителей всероссийского фотоконкурса «Дикая природа России» и открытие одноименной выставки, представляющей лучшие конкурсные работы 2019 года.

Журнал «National Geographic Россия» проводит конкурс «Дикая природа России» уже в девятый раз. За это время вокруг конкурса образовалось сообщество, в которое вошли как профессиональные фотографы, так и начинающие авторы. В этом году для участия в конкурсе на сайт Nat-geo.ru было загружено более 40 тысяч работ, распределенных по 11 номинациям.

Новинкой 2019 года стала специальная номинация «Совершенство от природы» от партнёра проекта – компании Subaru. Фотографам была предоставлена возможность продемонстрировать свой талант и запечатлеть совершенство природы через призму объектива.

В конце октября в московском отеле Chekhoff Moscow состоялось заседание жюри конкурса, на котором были определены победители. В состав жюри вошли:

  • Нина Гомиашвили (фотограф и основатель фотогалереи POBEDA в Москве);
  • Сергей Горшков (всемирно известный фотограф и постоянный автор National Geographic);
  • Ирина Журавлева (продюсер и режиссер документального фильма «Медведи Камчатки. Начало жизни», руководитель студии LESFILM и арт-проекта «ЛЕС»);
  • Андрей Каменев (шеф-фотограф «National Geographic Россия»);
  • Андрей Паламарчук (главный редактор журнала «National Geographic Россия»)
  • Даррен Смит (заместитель директора международных изданий National Geographic);
  • Александр Тягны-Рядно (фотограф, куратор, блогер и преподаватель);
  • Игорь Шпиленок (фотограф-натуралист, основатель и первый директор заповедника «Брянский лес»);
  • Сергей Рязанский (российский летчик-космонавт, первый в мире учёный — командир космического корабля, автор книг о космосе и профессиональный аэрокосмический фотограф).

Ведущим церемонии подведения итогов стал Юрий Сазонов.

На открытии выставки были объявлены победители и призеры номинаций, а также имя главного победителя конкурса. В этом году главный приз — 300 тысяч рублей — получил фотограф из Смоленска Дмитрий Вилюнов с фотоработой «Плывущий по лесу», номинация «Животные» (фото можете увидеть в галерее выше).

Лось очень тихо и осторожно идёт по лесу, но вот ему на пути встречается разлившееся река. Он и не думает обходить. Хруст ломающихся кустов, веток, всплески воды, цапли разлетаются с громкими криками. Довольный собой лось переплывает широкую реку, лихо маневрируя между деревьев. С таким же шумом выходит на берег, отряхивается, оглядывается назад и неслышно исчезает в лесу.
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Алексей Данилкин Победитель конкурса Дмитрий Вилюнов

Представляем победителей номинаций:

  • Пейзаж: Андрей Грачёв (Москва) с фотоработой «Непогода нынче в моде»;
  • Растения: Артём Белошицкий (Южно-Сахалинск) с фотоработой «Светляки»;
  • Макросъёмка: Андрей Кузнецов (Ижевск) с фотоработой «Вертикали»;
  • Птицы: Антон Мостовенко (Ростов-на-Дону) с фотоработой «Симметрия»;
  • Мамы и детеныши: Денис Будьков (Камчатка, п.Термальный) с фотоработой «Защищая детей»;
  • Подводная съёмка: Андрей Сидоров (Москва) с фотоработой «Сезон медуз»;
  • Мобильное фото: Игорь Улитин (Ульяновск) с фотоработой «Космический гриб»;
  • Юные таланты: Евгения Ботова (Москва) с фотоработой «Контраст».
Непогода нынче в моде!
Надвигающаяся гроза. Снимок сделан с плато Бермамыт (Приэльбрусье, Карачаево-Черкессия).
Фото: Грачёв Андрей, номинация «Пейзаж»
Светляки
Хвощ полевой необитаемого острова Уруп.
Фото: Артём Белошицкий, номинация «Растения»
Вертикали
Стрекоза утром у воды.
Фото: Андрей Кузнецов, номинация «Макросъемка»
Симметрия
Ходулочник кормится на озере в Ставропольском крае. Ранее майское утро.
Фото: Антон Мостовенко, номинация «Птицы»
Защищая детей
Защищая детей
Фото: Денис Будьков, номинация «Мамы и детёныши»
СЕЗОН МЕДУЗ
Скопление медуз Аурелий на фоне скалистых берегов.
Фото: Андрей Сидоров, номинация «Подводная съемка»
Космический гриб
Древесный гриб, покрытый росой.
Фото: Игорь Улитин, номинация «Мобильное фото»
Контраст
«Контраст»
Фото: Евгения Ботова, номинация «Пейзаж»

Победителем в номинации «Совершенство природы» от партнёра проекта Subaru Forester и обладателем специального приза стал Алексей Трофимов (Братск) с фотоработой «Лед Байкала как Космос». 

Байкальский лед как Космос
Алексей Трофимов, победитель в номинации «Совершенство от природы»

Награды победителям и призерам вручали: Андрей Паламарчук (главный редактор журнала «National Geographic Россия»), Сергей Горшков (фотограф дикой природы, обладатель множества престижных национальных и международных наград), Евгения Тимонова (натуралист, автор и ведущая программы «Все как у зверей»), Андрей Каменев (шеф-фотограф журнала «National Geographic Россия»), Всеволод Степаницкий (советник генерального директора АНО «Дальневосточные леопарды», заслуженный эколог Российской Федерации), Александр Тягны-Рядно (фотограф, куратор, блогер и преподаватель), Сергей Рязанский (летчик-космонавт, первый в мире учёный — командир космического корабля, автор книг о космосе и профессиональный аэрокосмический фотограф), Ольга Мичи (ведущая проекта «Экстремальный фотограф» на телеканале «Живая планета), Евгений Коблик (старший научный сотрудник сектора орнитологии зоологического музея МГУ, художник-анималист), Константин Бышевой (ведущий проекта «Про животных и людей» на телеканале «Живая планета»).

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Русудан Рчеулишвили Победитель специальной номинации SUBARU «Совершенство от природы» Алексей Трофимов

На открытии выставки для гостей исполнили новогоднюю композицию «Святый вечер» победители премии RUSSIAN WORLD MUSIC AWARDS 2019, лауреаты этномузыкальной премии МИРа – ЭтноПроект КоленкорЪ (руководители Фёдор и Наталья Скунцевы). Партнерами церемонии открытия стали ЖИВОЙ КОФЕ, ресторан OBEDBUFET, кафе Тапки. Визуальная составляющая и декор легли на плечи фотоцентра ФОТОПРО, мастерской Advanced Sculptural Robotics – AscRo и проект Yohocube.

Призовыми партнерами торжественного награждения в этом году стали магазин спортивной одежды THE NORTH FACE, интернет-магазин одежды 21 shop и компания AIRSIZE.

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Главный редактор журнала «National Geographic Россия» и один из участников выставки после награждения
Фото: Алексей Данилкин
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Кафе «Тапки» – еще один партнер церемонии открытия
Фото: Алексей Данилкин
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Главный редактор журнала «National Geographic Россия» и один из участников выставки после награждения
Фото: Русудан Рчеулишвили
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Вкусный уголок от «Живого кофе»
Фото: Алексей Данилкин

Лучшие конкурсные работы будут представлены в Государственном Дарвиновском музее на выставке, и вы уже можете отправиться на них посмотреть! 

Где? В Государственном Дарвиновском музее с 25 декабря 2019 года по 2 февраля 2020 года включительно.

Когда? С 10:00 до 18:00 ежедневно кроме понедельника. Выставочный комплекс по четвергам работает с 13:00 до 21:00

Сколько? Входной билет – 400 рублей, льготный – 150 рублей, а детям до 7 лет – вход бесплатный. 

Четверг каждой третьей недели месяца вход в музей бесплатный. Также по четвергам с 18.00 до 21.00 посещение выставочного комплекса бесплатно.

30 и 31 декабря 2019, а также 1, 6, 7 января 2020 музей не работает.

После окончания выставки в Москве коллекция лучших работ «Дикой природы России–2018» будет выставлена в Санкт-Петербурге, а после отправится в путешествие по другим регионам России.