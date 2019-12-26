В Москве открылась фотовыставка по итогам конкурса «Дикая природа России–2019»: список победителей
Журнал «National Geographic Россия» проводит конкурс «Дикая природа России» уже в девятый раз. За это время вокруг конкурса образовалось сообщество, в которое вошли как профессиональные фотографы, так и начинающие авторы. В этом году для участия в конкурсе на сайт Nat-geo.ru было загружено более 40 тысяч работ, распределенных по 11 номинациям.
Новинкой 2019 года стала специальная номинация «Совершенство от природы» от партнёра проекта – компании Subaru. Фотографам была предоставлена возможность продемонстрировать свой талант и запечатлеть совершенство природы через призму объектива.
В конце октября в московском отеле Chekhoff Moscow состоялось заседание жюри конкурса, на котором были определены победители. В состав жюри вошли:
- Нина Гомиашвили (фотограф и основатель фотогалереи POBEDA в Москве);
- Сергей Горшков (всемирно известный фотограф и постоянный автор National Geographic);
- Ирина Журавлева (продюсер и режиссер документального фильма «Медведи Камчатки. Начало жизни», руководитель студии LESFILM и арт-проекта «ЛЕС»);
- Андрей Каменев (шеф-фотограф «National Geographic Россия»);
- Андрей Паламарчук (главный редактор журнала «National Geographic Россия»)
- Даррен Смит (заместитель директора международных изданий National Geographic);
- Александр Тягны-Рядно (фотограф, куратор, блогер и преподаватель);
- Игорь Шпиленок (фотограф-натуралист, основатель и первый директор заповедника «Брянский лес»);
- Сергей Рязанский (российский летчик-космонавт, первый в мире учёный — командир космического корабля, автор книг о космосе и профессиональный аэрокосмический фотограф).
Ведущим церемонии подведения итогов стал Юрий Сазонов.
На открытии выставки были объявлены победители и призеры номинаций, а также имя главного победителя конкурса. В этом году главный приз — 300 тысяч рублей — получил фотограф из Смоленска Дмитрий Вилюнов с фотоработой «Плывущий по лесу», номинация «Животные» (фото можете увидеть в галерее выше).
Представляем победителей номинаций:
- Пейзаж: Андрей Грачёв (Москва) с фотоработой «Непогода нынче в моде»;
- Растения: Артём Белошицкий (Южно-Сахалинск) с фотоработой «Светляки»;
- Макросъёмка: Андрей Кузнецов (Ижевск) с фотоработой «Вертикали»;
- Птицы: Антон Мостовенко (Ростов-на-Дону) с фотоработой «Симметрия»;
- Мамы и детеныши: Денис Будьков (Камчатка, п.Термальный) с фотоработой «Защищая детей»;
- Подводная съёмка: Андрей Сидоров (Москва) с фотоработой «Сезон медуз»;
- Мобильное фото: Игорь Улитин (Ульяновск) с фотоработой «Космический гриб»;
- Юные таланты: Евгения Ботова (Москва) с фотоработой «Контраст».
Победителем в номинации «Совершенство природы» от партнёра проекта Subaru Forester и обладателем специального приза стал Алексей Трофимов (Братск) с фотоработой «Лед Байкала как Космос».
Награды победителям и призерам вручали: Андрей Паламарчук (главный редактор журнала «National Geographic Россия»), Сергей Горшков (фотограф дикой природы, обладатель множества престижных национальных и международных наград), Евгения Тимонова (натуралист, автор и ведущая программы «Все как у зверей»), Андрей Каменев (шеф-фотограф журнала «National Geographic Россия»), Всеволод Степаницкий (советник генерального директора АНО «Дальневосточные леопарды», заслуженный эколог Российской Федерации), Александр Тягны-Рядно (фотограф, куратор, блогер и преподаватель), Сергей Рязанский (летчик-космонавт, первый в мире учёный — командир космического корабля, автор книг о космосе и профессиональный аэрокосмический фотограф), Ольга Мичи (ведущая проекта «Экстремальный фотограф» на телеканале «Живая планета), Евгений Коблик (старший научный сотрудник сектора орнитологии зоологического музея МГУ, художник-анималист), Константин Бышевой (ведущий проекта «Про животных и людей» на телеканале «Живая планета»).
На открытии выставки для гостей исполнили новогоднюю композицию «Святый вечер» победители премии RUSSIAN WORLD MUSIC AWARDS 2019, лауреаты этномузыкальной премии МИРа – ЭтноПроект КоленкорЪ (руководители Фёдор и Наталья Скунцевы). Партнерами церемонии открытия стали ЖИВОЙ КОФЕ, ресторан OBEDBUFET, кафе Тапки. Визуальная составляющая и декор легли на плечи фотоцентра ФОТОПРО, мастерской Advanced Sculptural Robotics – AscRo и проект Yohocube.
Призовыми партнерами торжественного награждения в этом году стали магазин спортивной одежды THE NORTH FACE, интернет-магазин одежды 21 shop и компания AIRSIZE.
Лучшие конкурсные работы будут представлены в Государственном Дарвиновском музее на выставке, и вы уже можете отправиться на них посмотреть!
Где? В Государственном Дарвиновском музее с 25 декабря 2019 года по 2 февраля 2020 года включительно.
Когда? С 10:00 до 18:00 ежедневно кроме понедельника. Выставочный комплекс по четвергам работает с 13:00 до 21:00
Сколько? Входной билет – 400 рублей, льготный – 150 рублей, а детям до 7 лет – вход бесплатный.
Четверг каждой третьей недели месяца вход в музей бесплатный. Также по четвергам с 18.00 до 21.00 посещение выставочного комплекса бесплатно.
30 и 31 декабря 2019, а также 1, 6, 7 января 2020 музей не работает.
После окончания выставки в Москве коллекция лучших работ «Дикой природы России–2018» будет выставлена в Санкт-Петербурге, а после отправится в путешествие по другим регионам России.