В Сургутском краеведческом музее открылась фотовыставка «Дикая природа России»

Один из любимейших фотопроектов России в Сургуте приняли тепло и ярко: открытие выставки началось с приветственных слов главы города Вадима Шувалова, председателя городской Думы Надежды Краснояровой, директора музея Марины Селяниной и, конечно же, главного редактора журнала «National Geographic Россия» Андрея Паламарчука. Организаторы также выразили свою благодарность заместителю председателя Тюменской областной Думы Галине Резяповой и депутату Думы Ханты-Мансийского автономного округа Валерию Салахову, при поддержке которых выставка открылась в Сургуте. Все угощались деликатесами от ресторана «Медвежий угол» под ритмичные сеты DJ Viktor Royal.

По традиции Андрей Паламарчук провел для гостей выставки обзорную экскурсию, подробно рассказывая о хитростях удачного кадра и обращая внимание на важные нюансы, раскрывающие глубину фотографий и подчеркивающие индивидуальный стиль каждой работы. Ведь съемка дикой природы — это настоящий кропотливый труд, поэтому порой даже опытные фотографы подолгу сидят «в засаде» в ожидании удачного момента.

Вот почему фотоконкурс журнала «National Geographic Россия», ежегодно проходящий на сайте nat-geo.ru, пользуется популярностью и любовью среди любителей фотографии: в 2018 году на конкурс поступило более 45 000 работ, а для итоговой выставки члены жюри отобрали более 160 лучших снимков. Флора и фауна, лесные пейзажи и подводный мир, статика и движение — все это вобрала в себя «Дикая природа России».

За этот год выставка уже побывала в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Новосибирске. И вот, наконец, 3 ноября снимки неповторимых красот России предстанут перед ценителями природной фотографии в Сургуте! Почти два с половиной месяца все желающие смогут наслаждаться замечательными фотоработами, а также принимать участие в тематических мастер-классах, музейных занятиях и квестах!