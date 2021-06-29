Висбаден под небом столицы в нашей новой выставке «German.Spa.Tradition»

26 июня в парке «Сокольники» в рамках Года Германии в России 2020/2021 журнал National Geographic Traveler вместе с Национальным туристическим офисом Германии в России (DZT) открыли уличную выставку «German.Spa.Tradition». Экспозицию можно будет посетить до 16 июля включительно. Входной билет не потребуется: выставка разместится под открытым небом в парке «Сокольники» и будет доступна всем желающим абсолютно бесплатно.

Новая фотовыставка знаменитого журнала о путешествиях National Geographic Traveler посвящена Германии, а точнее – ее возможностям оздоровительного туризма. В Германии расположено более 350 здравниц и курортов. Одно из самых знаменитых мест, где можно испытать целебную силу природы – это Висбаден, административный центр федеральной земли Гессен.