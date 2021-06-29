Висбаден под небом столицы в нашей новой выставке «German.Spa.Tradition»

26 июня в парке «Сокольники» в рамках Года Германии в России 2020/2021 журнал National Geographic Traveler вместе с Национальным туристическим офисом Германии в России (DZT) открыли уличную выставку «German.Spa.Tradition». Экспозицию можно будет посетить до 16 июля включительно. Входной билет не потребуется: выставка разместится под открытым небом в парке «Сокольники» и будет доступна всем желающим абсолютно бесплатно.
Новая фотовыставка знаменитого журнала о путешествиях National Geographic Traveler посвящена Германии, а точнее – ее возможностям оздоровительного туризма. В Германии расположено более 350 здравниц и курортов. Одно из самых знаменитых мест, где можно испытать целебную силу природы – это Висбаден, административный центр федеральной земли Гессен.
На фотографиях, вошедших в выставку, отражены достопримечательности и знаковые места Висбадена: дворцы, церкви, театры и культурные центры. И все это в окружении зеленых парков и цветущих виноградников. Глядя на фотографии Висбадена, понимаешь, что именно сюда можно отправиться, чтобы совместить приятное с полезным: насладиться целебными свойствами природных источников в сочетании с красотой старинного города.
Вместе с Национальным туристическим офисом Германии мы приглашаем всех познакомиться с необычным уголком Германии городом Висбаденом и загореться идеей на следующий отпуск.
Где? Парк «Сокольники» (Фонтанная площадь, аллея слева)
Когда? С 26 июня по 16 июля 2021
Сколько? Бесплатно