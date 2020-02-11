Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic №197, февраль 2020
National Geographic Traveler №72, ноябрь 2019 – январь 2020
Это новый сайт National Geographic Россия. Пока мы работаем в режиме бета-тестирования.
Если у вас возникли сложности при работе с сайтом, напишите нам: new-ng@yasno.media
Наши выставки

Выставка «Дикая природа России-2019» приехала в Санкт-Петербург

11 февраля 2020
IMG_4128.jpg
Фото: Елена Метла
IMG_3778_А.jpg
Фото: Елена Метла
IMG_4138_А.jpg
Знаменитая выставка журнала «National Geographic Россия» открылась в Лофт Проекте ЭТАЖИ. Она пробудет в Санкт-Петербурге до 6 апреля.

Фотовыставка «Дикая природа России» теперь в Санкт-Петербурге: снимки диких животных, заповедных растений и ландшафтов разместились в пространстве «Формула» Лофт Проекта ЭТАЖИ до 6 апреля. На церемонии открытия экспозиции собрались фотографы, участники выставки и любители природных снимков. Старт дал главный редактор «National Geographic Россия» Андрей Паламарчук.

IMG_4349.jpg
Елена Метла Главный редактор журнала Андрей Паламарчук на открытии выставки

Выставка проходит по итогам фотоконкурса «Дикая природа России 2019», проводившегося на сайте nat-geo.ru с 28 июня по 30 сентября. Из 40 тысяч снимков, присланных на фотосостязание, в выставку вошли 120 фотографий, отобранных членами судейской коллегии.

На открытии выставки со вступительным словом выступили ее участники в различных номинациях: Екатерина Цыбулько, Анастасия Нечаева, Владимир Нейморовец, Елена Курзина, Камиль Нуреев и Светлана Байбекова.

1307360_zolotaia-strekoza.jpg
Светлана Байбекова, номинация «Птицы»
1313719_utrennii-teatr.jpg
Камиль Нуриев, номинация «Пейзажи»
P9300440 (2).jpg
Елена Курзина, номинация «Совершенство в природе»
PA130551 (2).jpg
Елена Курзина, номинация «Совершенство в природе»
1307366_sila-krasoty.jpg
Екатерина Цыбулько, номинация «Растения»
1306034_palmy-i-kokosy.jpg
Владимир Нейморовец, номинация «Растения»
1305370_ulitki.jpg
Анастасия Нечаева, номинация «Городские джунгли»

Помимо традиционных номинаций («Мамы и детеныши», «Пейзажи», «Макросъемка» и другие) новинкой 2019 года стала специальная номинация «Совершенство от природы» от партнёра проекта – компании Subaru. Фотографам была предоставлена возможность продемонстрировать свой талант и запечатлеть совершенство природы через призму объектива.

IMG_4338.jpg
Выступление Директора Российского государственного музея Арктики и Антарктики Марии Васильевны Дукальской
Фото: Елена Метла
IMG_4267.jpg
Открытие выставки «Дикая природа России-2019» в Санкт-Петербурге
Фото: Елена Метла

Когда? 8 февраля – 6 апреля.

Где? Санкт-Петербург, Лиговский проспект, 74, Лофт Проект ЭТАЖИ.

Сколько? В будни – 200 рублей, в выходные – 250 рублей. Дети до 7 лет – бесплатно.

График работы: ежедневно, с 11:00 до 21:00.

Открытие выставки в Санкт-Петербурге началось с завораживающего шоу студии рисования песком для взрослых и детей Sand Land: художница изображала животных России, находящихся на грани исчезновения, призывая людей бережнее относиться к хрупкому миру природы.

Гости выставки смогли проверить свои знания о дикой природе, поучаствовав в викторине, которую провели ребята из myQuiz. Провел вечер обаятельный ведущий Александр Степанцов, а атмосферу создавали треки диджея Digi Van Der. Любители селфи фотографировались на фоне эко-зоны из живого мха от STAYGREEN и угощались деликатесами гастрономического кафе Charlie. Декорировать площадку помогла мастерская Advertka.

IMG_4196.jpg
Открытие выставки «Дикая природа России-2019» в Санкт-Петербурге
Фото: Елена Метла
IMG_4378.jpg
Открытие выставки «Дикая природа России-2019» в Санкт-Петербурге
Фото: Елена Метла
IMG_4156_А.jpg
Открытие выставки «Дикая природа России-2019» в Санкт-Петербурге

После окончания выставки в Санкт-Петербурге яркая коллекция удивительных работ отправится в самую западную точку России – Калининград.