Выставка «Дикая природа России-2019» приехала в Санкт-Петербург

Фотовыставка «Дикая природа России» теперь в Санкт-Петербурге: снимки диких животных, заповедных растений и ландшафтов разместились в пространстве «Формула» Лофт Проекта ЭТАЖИ до 6 апреля. На церемонии открытия экспозиции собрались фотографы, участники выставки и любители природных снимков. Старт дал главный редактор «National Geographic Россия» Андрей Паламарчук.
Выставка проходит по итогам фотоконкурса «Дикая природа России 2019», проводившегося на сайте nat-geo.ru с 28 июня по 30 сентября. Из 40 тысяч снимков, присланных на фотосостязание, в выставку вошли 120 фотографий, отобранных членами судейской коллегии.
На открытии выставки со вступительным словом выступили ее участники в различных номинациях: Екатерина Цыбулько, Анастасия Нечаева, Владимир Нейморовец, Елена Курзина, Камиль Нуреев и Светлана Байбекова.
Помимо традиционных номинаций («Мамы и детеныши», «Пейзажи», «Макросъемка» и другие) новинкой 2019 года стала специальная номинация «Совершенство от природы» от партнёра проекта – компании Subaru. Фотографам была предоставлена возможность продемонстрировать свой талант и запечатлеть совершенство природы через призму объектива.
Когда? 8 февраля – 6 апреля.
Где? Санкт-Петербург, Лиговский проспект, 74, Лофт Проект ЭТАЖИ.
Сколько? В будни – 200 рублей, в выходные – 250 рублей. Дети до 7 лет – бесплатно.
График работы: ежедневно, с 11:00 до 21:00.
Открытие выставки в Санкт-Петербурге началось с завораживающего шоу студии рисования песком для взрослых и детей Sand Land: художница изображала животных России, находящихся на грани исчезновения, призывая людей бережнее относиться к хрупкому миру природы.
Гости выставки смогли проверить свои знания о дикой природе, поучаствовав в викторине, которую провели ребята из myQuiz. Провел вечер обаятельный ведущий Александр Степанцов, а атмосферу создавали треки диджея Digi Van Der. Любители селфи фотографировались на фоне эко-зоны из живого мха от STAYGREEN и угощались деликатесами гастрономического кафе Charlie. Декорировать площадку помогла мастерская Advertka.
После окончания выставки в Санкт-Петербурге яркая коллекция удивительных работ отправится в самую западную точку России – Калининград.