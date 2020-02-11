Выставка «Дикая природа России-2019» приехала в Санкт-Петербург

Выставка проходит по итогам фотоконкурса «Дикая природа России 2019», проводившегося на сайте nat-geo.ru с 28 июня по 30 сентября. Из 40 тысяч снимков, присланных на фотосостязание, в выставку вошли 120 фотографий, отобранных членами судейской коллегии.

На открытии выставки со вступительным словом выступили ее участники в различных номинациях: Екатерина Цыбулько, Анастасия Нечаева, Владимир Нейморовец, Елена Курзина, Камиль Нуреев и Светлана Байбекова.