Выставка «На солнечной стороне: другие Мальдивы» приехала в Санкт-Петербург

В экспозицию вошли 16 фотографий, каждая из которых – наглядное доказательство природного великолепия архипелага. Например, воды, омывающие Мальдивы – это самостоятельная достопримечательность, ради которой сюда ежегодно приезжают дайверы со всего мира. Неудивительно: своей красочностью впечатляют коралловые рифы и разнообразный мир подводной фауны. Одних только видов рыб здесь более тысячи, а ведь есть еще киты, дельфины, черепахи и другие морские обитатели.

За Мальдивами прочно закрепилась репутация места, где можно провести свадебное путешествие. Но не стоит забывать о том, что сюда можно приезжать и ради активных видов развлечений, отличной кухни, знакомства с местной культурой, всевозможных ретритов и многого другого. Мальдивы подходят всем, ведь чтобы насладиться радостями этого райского места, совсем не обязательно останавливаться в роскошных дорогостоящих отелях.

Гостевые дома и небольшие семейные отели – прекрасная и доступная альтернатива. Однако в новых реалиях важно помнить, что имея отрицательный ПЦР-тест можно попасть только на те острова, где уже вакцинировано большинство местного населения. И только путешественникам с прививкой доступны абсолютно любые локации. Мальдивы – это одно из немногих государств, с которыми у России полностью восстановлено туристическое сообщение: за этот год на островах побывало почти 150 тысяч наших соотечественников.