Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic Россия №211, июль-август 2021
National Geographic Traveler № 2 (79), июнь – август 2021
Наши выставки

Выставка «На солнечной стороне: другие Мальдивы» приехала в Санкт-Петербург

National Geographic Россия
30 августа 2021
Выставка 27 августа-17.jpg
Фото: Артем Бондаренко
DSC_7798 копия.jpg
Эльвира Стрижевская
Осень на носу – но мы переносимся в тропики прямиком из Петербурга!

28 августа журнал National Geographic Traveler совместно с Национальным туристическим офисом Мальдив «Visit Maldives» открыли в Санкт-Петербурге уличную выставку «На солнечной стороне: другие Мальдивы». Экспозицию можно будет посетить до 10 сентября включительно. Входной билет не потребуется: выставка разместилась под открытом небом в парке имени С.М.Кирова и будет доступна всем желающим абсолютно бесплатно.

Ранее этим летом выставка «На солнечной стороне: другие Мальдивы» уже побывала в Москве. На этот раз мы предлагаем поближе познакомиться с «коралловым государством» жителям северной столицы.

Выставка 27 августа-43.jpg
Артем Бондаренко

В экспозицию вошли 16 фотографий, каждая из которых – наглядное доказательство природного великолепия архипелага. Например, воды, омывающие Мальдивы – это самостоятельная достопримечательность, ради которой сюда ежегодно приезжают дайверы со всего мира. Неудивительно: своей красочностью впечатляют коралловые рифы и разнообразный мир подводной фауны. Одних только видов рыб здесь более тысячи, а ведь есть еще киты, дельфины, черепахи и другие морские обитатели.

За Мальдивами прочно закрепилась репутация места, где можно провести свадебное путешествие. Но не стоит забывать о том, что сюда можно приезжать и ради активных видов развлечений, отличной кухни, знакомства с местной культурой, всевозможных ретритов и многого другого. Мальдивы подходят всем, ведь чтобы насладиться радостями этого райского места, совсем не обязательно останавливаться в роскошных дорогостоящих отелях.

Гостевые дома и небольшие семейные отели – прекрасная и доступная альтернатива. Однако в новых реалиях важно помнить, что имея отрицательный ПЦР-тест можно попасть только на те острова, где уже вакцинировано большинство местного населения. И только путешественникам с прививкой доступны абсолютно любые локации. Мальдивы – это одно из немногих государств, с которыми у России полностью восстановлено туристическое сообщение: за этот год на островах побывало почти 150 тысяч наших соотечественников.

Читайте такжеМальдивы: другой взгляд

Где? Центральный парк культуры и отдыха им. С.М.Кирова (двор между Оранжерейным и Конюшенным корпусами)

Когда? C 28 августа по 10 сентября 2021

Часы работы? Круглосуточно

Сколько? Бесплатно

В выставку вошли работы следующих авторов: Ивана Дементиевского, Хасана Ишана, Мохамеда Рижана, Томаса Эдварда Фаллона, Зуваана Масверии, Оливера фон Олнхаузена.

Вместе с Национальным туристическим офисом Мальдив «Visit Maldives» мы приглашаем всех жителей Санкт-Петербурга собственными глазами увидеть многогранную красоту Мальдивского архипелага и загореться идеей на следующий отпуск.

DSC_7479 копия.jpg
Иван Васин – главный редактор журнала National Geographic Traveler на открытии выставки
Фото: Эльвира Стрижевская
DSC_7264 копия (1).jpg
Фото: Эльвира Стрижевская
DSC_7315 копия.jpg
Фото: Эльвира Стрижевская
рекомендации
Фотоаппарат generic icon

Тестируем объективы Nikon в арктических условиях

Карта, Россия

Сокровища России: выбери лучшие достопримечательности страны

Солнце

Уйти в закат: лучшие виды Нижнего Новгорода

Сайгак

Что вы знаете о сайгаках? Тест