Выставка «На солнечной стороне: другие Мальдивы» приехала в Санкт-Петербург
28 августа журнал National Geographic Traveler совместно с Национальным туристическим офисом Мальдив «Visit Maldives» открыли в Санкт-Петербурге уличную выставку «На солнечной стороне: другие Мальдивы». Экспозицию можно будет посетить до 10 сентября включительно. Входной билет не потребуется: выставка разместилась под открытом небом в парке имени С.М.Кирова и будет доступна всем желающим абсолютно бесплатно.
Ранее этим летом выставка «На солнечной стороне: другие Мальдивы» уже побывала в Москве. На этот раз мы предлагаем поближе познакомиться с «коралловым государством» жителям северной столицы.
В экспозицию вошли 16 фотографий, каждая из которых – наглядное доказательство природного великолепия архипелага. Например, воды, омывающие Мальдивы – это самостоятельная достопримечательность, ради которой сюда ежегодно приезжают дайверы со всего мира. Неудивительно: своей красочностью впечатляют коралловые рифы и разнообразный мир подводной фауны. Одних только видов рыб здесь более тысячи, а ведь есть еще киты, дельфины, черепахи и другие морские обитатели.
За Мальдивами прочно закрепилась репутация места, где можно провести свадебное путешествие. Но не стоит забывать о том, что сюда можно приезжать и ради активных видов развлечений, отличной кухни, знакомства с местной культурой, всевозможных ретритов и многого другого. Мальдивы подходят всем, ведь чтобы насладиться радостями этого райского места, совсем не обязательно останавливаться в роскошных дорогостоящих отелях.
Гостевые дома и небольшие семейные отели – прекрасная и доступная альтернатива. Однако в новых реалиях важно помнить, что имея отрицательный ПЦР-тест можно попасть только на те острова, где уже вакцинировано большинство местного населения. И только путешественникам с прививкой доступны абсолютно любые локации. Мальдивы – это одно из немногих государств, с которыми у России полностью восстановлено туристическое сообщение: за этот год на островах побывало почти 150 тысяч наших соотечественников.
Где? Центральный парк культуры и отдыха им. С.М.Кирова (двор между Оранжерейным и Конюшенным корпусами)
Когда? C 28 августа по 10 сентября 2021
Часы работы? Круглосуточно
Сколько? Бесплатно
В выставку вошли работы следующих авторов: Ивана Дементиевского, Хасана Ишана, Мохамеда Рижана, Томаса Эдварда Фаллона, Зуваана Масверии, Оливера фон Олнхаузена.
Вместе с Национальным туристическим офисом Мальдив «Visit Maldives» мы приглашаем всех жителей Санкт-Петербурга собственными глазами увидеть многогранную красоту Мальдивского архипелага и загореться идеей на следующий отпуск.