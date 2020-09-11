«Япония: страна, где все иначе» – наша новая выставка открылась на Арбате

Фотовыставка «Япония: страна, где все иначе» – это новый совместный проект журнала «National Geographic Россия» и Национальной туристической организации Японии (JNTO). Экспозиция включает лучшие фотографии одноименного конкурса, проходившего на сайте Nat-geo.ru с 18 мая по 8 августа 2020 года: к участию принимались снимки, сделанные как в Японии, так и в России – ведь частичку Страны восходящего солнца можно найти и в наших краях.

Церемония открытия состоялась 9 сентября: с приветственным словом выступил министр посольства Японии в России Мацунага Такэси и директор московского представительства Национальной туристической организации Японии (JNTO) Мотокура Айри. Открывал мероприятие главный редактор журнала «National Geographic Traveler» Иван Васин.