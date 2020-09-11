«Япония: страна, где все иначе» – наша новая выставка открылась на Арбате
Фотовыставка «Япония: страна, где все иначе» – это новый совместный проект журнала «National Geographic Россия» и Национальной туристической организации Японии (JNTO). Экспозиция включает лучшие фотографии одноименного конкурса, проходившего на сайте Nat-geo.ru с 18 мая по 8 августа 2020 года: к участию принимались снимки, сделанные как в Японии, так и в России – ведь частичку Страны восходящего солнца можно найти и в наших краях.
Церемония открытия состоялась 9 сентября: с приветственным словом выступил министр посольства Японии в России Мацунага Такэси и директор московского представительства Национальной туристической организации Японии (JNTO) Мотокура Айри. Открывал мероприятие главный редактор журнала «National Geographic Traveler» Иван Васин.
Начальник Управления международного сотрудничества Ростуризма Демьян Смилевец передал послание главы Ростуризма Зарины Догузовой, подчеркнувшей, что 2020 год объявлен годом японо-российских межрегиональных и побратимских обменов, основная цель которых – укрепление дружбы и взаимопонимания между нашими странами. Таким образом, выставка «Япония: страна, где все иначе» вносит свой вклад в развитие японо-российских отношений.
Торжественная часть открытия выставки проходила в ресторане «Композиторский» по адресу Композиторская улица 15/8.
В выставку «Япония: страна, где все иначе» вошли работы Юлии Столяренко, Сергея Семенова, Маргариты Глотовой, Михаила Воробьева, Алексея Круглова, Вадима Золотарева, Константина Петруши, Андрея Жигалова, Дмитрия Костина, Ирины Яматани, Александра Постоенко, Ирина Смолина, Иван Нестеров, Александр Константинова, Руслана Хасанова, Сергея Богомяко, Даны Нагоевой, Светланы Шапиро, Марины Лебедевой, Петра Губанова, Елены Демидовой, Дмитрия Вавилова, Игоря Павеля, Елены Мироненко, Анны Серебрянской, Олеси Ким, Андрея Рассанова, Александра Мансурова, Марка Миляева, Антона Блохина, Дениса Клюева, Елены Гернович, Елены Бавриной, Федора Лашкова, Василия Чушокова и Екатерины Карповой.
Фотовыставка под открытым небом «Япония: страна, где все иначе» пройдет на Арбате (начало у дома 15/43) до 9 октября, время работы круглосуточно, вход – свободный.