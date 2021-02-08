Поиск
x
National Geographic Россия №205, декабрь-январь
National Geographic Traveler № 5 (77), ноябрь 2020 – январь 2021
Спецпроект «Россия без мусора»
Факт

Не он и не она. Как бабочки ведут двойную игру

Патриция Эдмондс
08 февраля 2021
/upload/iblock/9cf/9cfa65d80fa7a19f53e5851922ec0b0c.jpg
Фото: Джеймс К. Адамс
Различия во внешнем виде самцов и самок одного вида называются половым диморфизмом. Термин подразумевает, что между полами существует очевидная разница, они четко разделены. Но в мире животных некоторые создания предпочитают «вести двойную игру».

Животные, которые выглядят как самцы или самки, но обладают половыми признаками обоих, гермафродиты, в природе далеко не редкость. Чуть менее распространены гинандроморфы: те, которые сочетают и мужские, и женские признаки – например, цвет и размер самца с половыми органами самки. Еще реже встречаются билатеральные гинандроморфы – наполовину он, наполовину она, – разделенные посередине. Подобные случаи встречаются среди птиц, ракообразных – и бабочек. Эволюционный биолог Джош Джонер объясняет, что приводит к аномалии: половые хромосомы бабочек распределены зеркально по сравнению с хромосомами человека: у самцов две одинаковые хромосомы (ZZ), у самок две разные (ZW). Иногда у самки образуется яйцеклетка с двумя ядрами, Z и W. Когда такая яйцеклетка оплодотворяется сперматозоидом с Z-хромосомой, как говорит Джонер, появляется эмбрион, состоящий из «двух половин разного пола». Насколько редким может быть это явление? В исследовании 1980-х годов команда ученых вывела 30000 бабочек, и среди них оказалось лишь 5 билатеральных гинандроморфов. В его лаборатории, рассказывает Джоннер, гинандроморфы пытались отложить яйца, но не преуспели, вероятно, из-за дисбаланса репродуктивной системы – передать другим поколениям свой «смешанный» окрас они не способны. ПАРУСНИК ГЛАВК (PAPILIO GLAUCUS) АРЕАЛ Леса и парковые зоны, пригороды на востоке США и Канады.  ЛЮБОПЫТНЫЙ ФАКТ Желтая половина этого билатерального гинандроморфа-парусника – мужская, а темная – женская (по сравнению с натуральной величиной изображение увеличено в 1,5 раза). Термин происходит от двух греческих корней «гин» – женщина, и «андро» – мужчина.

рекомендации
Telegram

У нас есть классный канал в Телеграме – присоединяйтесь!

Звезда

Самцы не нужны: феминизм в мире ящериц

Звезда

Клюв к клюву: некоторые осьминоги умеют целоваться

Город

Тест по столицам азиатских стран. Уверены, что хорошо их помните?

Instagram

У нас очень красивый Инстаграм – подписывайтесь!