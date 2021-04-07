Факты месяца: беременная черепаха, деликатный коллектор и пернатая проблема

Случайный урок естествознания
Тереза три года изучает в колледже научную фотографию. Она была в ветклинике у отца, близ Мейбрука (штат Нью-Йорк), когда туда принесли черепаху, которую сбила машина. Животное потеряло часть передней ноги, а еще рентгеновский снимок показал, что черепаха беременна. (Она выжила и впоследствии даже отложила яйца, но из них не вылупилось ни одного черепашонка.)
Тереза сфотографировала пациентку (фото – выше), а затем при помощи колоризации превратила снимок не только в пособие для урока естествознания, но и в предмет искусства.
Проблема с попугаями
Необычная картина: тропические птицы чувствуют себя как дома в парке в Федеральной земле Гессен (Германия). Эти пернатые либо улетели от хозяев сами, либо были выпущены на волю – и быстро расплодились.
Еще до введения запрета на продажу диких птиц в Европе и США индийские кольчатые попугаи, как и попугаи-монахи, из питомцев превратились во вредителей, заполонивших Гавайи, Калифорнию, Флориду, Европу (там живет более 85 тысяч индийских кольчатых попугаев) и Ближний Восток. «Питомцы из них так себе, шумные и кусачие, – рассказывает Ассаф Шварц, эколог из Хайфы. – Хозяева довольно быстро от них устают». Но и это еще не все: попугаи уничтожают сельскохозяйственные культуры, угрожают местным видам птиц, а в Испании, например, вытесняют уязвимый вид летучих мышей. А тяжелые гнезда попугаев-монахов (птицы облюбовали линии электропередачи) вызывают отключения электроэнергии.
National Geographic Россия №208, апрель 2021
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