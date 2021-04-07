Факты месяца: беременная черепаха, деликатный коллектор и пернатая проблема

Тереза три года изучает в колледже научную фотографию. Она была в ветклинике у отца, близ Мейбрука (штат Нью-Йорк), когда туда принесли черепаху, которую сбила машина. Животное потеряло часть передней ноги, а еще рентгеновский снимок показал, что черепаха беременна. (Она выжила и впоследствии даже отложила яйца, но из них не вылупилось ни одного черепашонка.)

Тереза сфотографировала пациентку (фото – выше), а затем при помощи колоризации превратила снимок не только в пособие для урока естествознания, но и в предмет искусства.



