Факты месяца: «человек-дракон», потепление океана и искусство у неандертальцев
Древний череп может принадлежать неизвестному виду
Минимум 146 тысяч лет назад обладатель черепа, найденного в заброшенном колодце, ходил по свету и даже не знал, что станет первым представителем нового вида людей: Homo longi («человек-дракон», реконструкция вверху). Череп сочетает в себе древние и современные черты, что свидетельствует о близком родстве с нами (его хозяин нам даже ближе неандертальцев, по словам некоторых исследователей).
«Я держал в руках множество человеческих черепов и других остатков, но такой – никогда», – говорит соавтор исследования Сиджун Ни, палеоантрополог Китайской академии наук. Тем не менее человек-дракон является предметом споров: некоторые эксперты причисляют его к денисовцам – загадочной группе древних людей, от которых до нас дошло совсем мало окаменелостей. Впрочем, независимо от принадлежности, этот череп показывает, как тесно переплетаются между собой ветви нашего человеческого фамильного древа.
Глубже в море – меньше красок
National Geographic Россия №214, ноябрь 2021Подробнее об этом номере
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