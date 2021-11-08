Факты месяца: «человек-дракон», потепление океана и искусство у неандертальцев

Минимум 146 тысяч лет назад обладатель черепа, найденного в заброшенном колодце, ходил по свету и даже не знал, что станет первым представителем нового вида людей: Homo longi («человек-дракон», реконструкция вверху). Череп сочетает в себе древние и современные черты, что свидетельствует о близком родстве с нами (его хозяин нам даже ближе неандертальцев, по словам некоторых исследователей).

«Я держал в руках множество человеческих черепов и других остатков, но такой – никогда», – говорит соавтор исследования Сиджун Ни, палеоантрополог Китайской академии наук. Тем не менее человек-дракон является предметом споров: некоторые эксперты причисляют его к денисовцам – загадочной группе древних людей, от которых до нас дошло совсем мало окаменелостей. Впрочем, независимо от принадлежности, этот череп показывает, как тесно переплетаются между собой ветви нашего человеческого фамильного древа.