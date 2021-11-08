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National Geographic Россия №214, ноябрь 2021
National Geographic Traveler № 3 (80), сентябрь – ноябрь 2021
Факт

Факты месяца: «человек-дракон», потепление океана и искусство у неандертальцев

National Geographic Россия
08 ноября 2021
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«Человек-дракон»
Фото: Чуань Жао
Немного интересностей из мира природы и науки – выпуск за ноябрь 2021.
Загадка «человека-дракона»

Древний череп может принадлежать неизвестному виду

Минимум 146 тысяч лет назад обладатель черепа, найденного в заброшенном колодце, ходил по свету и даже не знал, что станет первым представителем нового вида людей: Homo longi («человек-дракон», реконструкция вверху). Череп сочетает в себе древние и современные черты, что свидетельствует о близком родстве с нами (его хозяин нам даже ближе неандертальцев, по словам некоторых исследователей).

«Я держал в руках множество человеческих черепов и других остатков, но такой – никогда», – говорит соавтор исследования Сиджун Ни, палеоантрополог Китайской академии наук. Тем не менее человек-дракон является предметом споров: некоторые эксперты причисляют его к денисовцам – загадочной группе древних людей, от которых до нас дошло совсем мало окаменелостей. Впрочем, независимо от принадлежности, этот череп показывает, как тесно переплетаются между собой ветви нашего человеческого фамильного древа.

Глубже в море – меньше красок

STOCK_BT_2111_copperband butterflyfish near surface.jpg
Леонардо Стабиле, Wikimedia Commons
STOCK_BT_2111_copperband butterflyfish at 20 m.jpg
Леонардо Стабиле, Wikimedia Commons
National Geographic Россия №214, ноябрь 2021

National Geographic Россия №214, ноябрь 2021

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