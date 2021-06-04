Факты месяца: гарнир из водорослей, жук-крепыш и выращенная челюсть

«Морской бекон» содержит много белка, но от бекона в нем одно название.

Ученые из Орегона работают над продуктом, который в будущем должен войти в повседневный рацион людей по всему миру. Водоросль Palmaria palmata встречается на севере Атлантического и Тихого океанов и уже много веков ее употребляют в пищу жители севера Европы, но, к примеру, в США она малоизвестна. Водоросль считается одним из самых перспективных источников белка на планете, ее называют суперфудом будущего и морским беконом. Как продукт Palmaria имеет множество плюсов: водоросль богата белком, витаминами, антиоксидантами и минералами, кроме того, она еще и очень быстро растет.

Исследователи из Морского научного центра имени Марка Хетфилда (Орегон, США) запатентовали разновидность Palmaria, которую можно легко выращивать в аквариумах, используя только морскую воду и солнечный свет. Так же выяснилось, что если водоросль немного поджарить, то на вкус Palmaria напоминает бекон (на фото она лежит рядом с настоящим беконом). Компания Oregon Dulse уже выращивает водоросли на своих плантациях на побережье Орегона: продает Palmaria в рестораны и магазины.